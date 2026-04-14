Frank Lampard es uno de los tres candidatos al banquillo del Bournemouth tras ascender al Coventry a la Premier League

Iraola ha informado a los directivos del Bournemouth que dejará el club al terminar esta temporada, tras considerar que sus tres años al frente del equipo marcan un «final de ciclo» natural en la costa sur.

La noticia es un golpe duro para los Cherries, que llevaban 15 meses intentando retener al español con un nuevo contrato a largo plazo.

Aunque le ofrecieron un lucrativo contrato de tres años para quedarse en el Vitality Stadium, prefiere buscar un nuevo reto. El club confiaba en que la exitosa ventana de fichajes de enero y el cumplimiento de las normas sobre el ratio de costes de la plantilla le convencieran, pero todo indica que el exentrenador del Rayo Vallecano será uno de los objetivos de varios clubes de renombre en Europa.







