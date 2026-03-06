Getty/GOAL
Frank Lampard dijo que sería un «desastre» si el Coventry no lograra el ascenso automático a la Premier League, mientras que el favorito de los Sky Blues elogia la «gran, gran decisión» de nombrar a la leyenda del Chelsea
El Coventry tocó fondo al descender a la League Two.
El Coventry fue uno de los pilares de la Premier League desde la creación de la división en 1992 hasta el final de la temporada 2000-01. En ese momento, el equipo cayó a la segunda división y los Sky Blues tocaron fondo al llegar a la League Two en 2017.
Dos ascensos en tres temporadas llevaron al Coventry a un paso de la máxima categoría, y desde entonces se ha asegurado dos plazas en los play-offs. Lampard es ahora el encargado de cumplir con las altas expectativas.
Llegó a tener una ventaja de 10 puntos con el Coventry, mientras su prestigio como entrenador seguía aumentando, pero esa ventaja se redujo a dos puntos cuando los nervios comenzaron a aflorar. Los Sky Blues han vuelto a pisar el acelerador para alejarse ocho puntos del tercer puesto, con el título de nuevo en el punto de mira.
¿Podrá el Coventry conseguir el ascenso automático a la Premier League?
McAllister, que disputó más de 100 partidos con el Coventry antes de fichar por el Liverpool en 2000, espera que su antiguo club consiga el ascenso. En declaraciones a Grosvenor Casino, el escocés respondió a GOAL cuando se le pidió que valorara la plantilla del club para la temporada 2025-26 y al exentrenador del Chelsea Lampard: «El Coventry es un club muy orgulloso. Pasé cuatro años fantásticos. Disfruté mucho de mi estancia en el Coventry. Fue un orgullo permanecer en la máxima categoría durante todos esos años. Cuando me fui, solo verlo era bastante desgarrador. Ver cómo perdían su terreno y todo eso y tener que ir a jugar a otros campos. Acabaron jugando en Northampton, jugaron en Birmingham.
«Al ver que están tan cerca de volver, tienen una pequeña ventaja. Obviamente, tenían una ventaja enorme y luego empezaron a tropezar un poco. Hace tiempo que no los veo en directo, he visto un par de partidos por televisión y tienen buenos jugadores. Creo que ahora parecen seguros, salvo que ocurra un desastre. Creo que se pone un poco interesante. El Middlesbrough es un buen equipo. El Boro es uno de los mejores equipos de la división, solo con verlo jugar. Juegan muy bien al fútbol, pero les están pisando los talones el Ipswich, el Millwall y el Hull. Obviamente, el Wrexham tiene un impulso increíble. El hecho de que jueguen un millón de partidos en esa liga, aún quedan 10 u 11 partidos por disputar. Para mí, ver al Coventry de vuelta en la primera división sería fantástico.
Creo que fue una decisión muy valiente por parte de Frank. Mark Robins hizo un trabajo increíble en el club. Vaya donde vaya, hace un buen trabajo. Es obvio que es un entrenador muy, muy bueno en todo tipo de situaciones difíciles. El presidente, [Doug] King, tomó una decisión muy importante al fichar a Frank y solo espero que recojan los frutos. Están en una posición excelente. Les encantaría ganar la liga, pero solo necesitan ascender automáticamente porque no quieren estar en los play-offs».
¿Cuánto tiempo permanecerá Lampard al frente del Coventry?
Con Lampard reconstruyendo su reputación como entrenador tras sus difíciles etapas en el Chelsea y el Everton, uno de los mayores retos a los que se enfrenta el Coventry podría ser retener los servicios del técnico de 47 años.
El exdelantero del Sky Blues Clinton Morrison declaró recientemente aGOAL, cuando se le preguntó si el exinternacional inglés estaba destinado a ocupar otro puesto importante en un futuro no muy lejano: «Quizás. En primer lugar, creo que le encantaría que el Coventry City ascendiera. Creo que tienen muchas posibilidades, y luego intentar mantenerse en la Premier League y hacerlo bien en el Coventry. No creo que eso sea algo que Frank Lampard tenga en mente ahora mismo. Quizás dentro de tres o cuatro años, quizás quiera irse y conseguir uno de los grandes puestos. Por el momento, el Coventry City es muy bueno para Frank Lampard.
No creo que Frank sea el tipo de persona que abandone el barco porque el Coventry le haya dado una buena oportunidad. Si consigue que asciendan y lleguen a la Premier League, creo que se quedará en el club y lo hará bien allí. Creo que es un entrenador fantástico con muy buenas ideas. El cielo es el límite para él».
Partidos del Coventry 2025-26: los Sky Blues se lanzan al asalto del título
Al Coventry le quedan 11 partidos por disputar esta temporada. Querrán asegurarse la clasificación automática lo antes posible, y el próximo paso para alcanzar ese objetivo lo darán el sábado, cuando visiten al Bristol City.
