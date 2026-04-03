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FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP
Loai Mohamed

Traducido por

فليك قبل del partido contra el Atlético: la estrella del Barcelona está en un mal estado anímico... y no hay lugar para los tontos entre nosotros

Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Barcelona
Primera División
H. Flick
Raphinha
España
Alemania
Brasil

El entrenador alemán advierte contra repetir los errores... y fija la fecha del regreso de De Jong

Hans Flick, entrenador del Barcelona, confirmó la dificultad del partido del equipo contra el Atlético de Madrid en la Liga española, y subrayó su rechazo a los cánticos racistas que se escucharon durante el amistoso entre España y Egipto en el pasado parón internacional.

Hans Flick habló ante los medios en una rueda de prensa este viernes, antes del importante duelo frente al Atlético de Madrid en el estadio “Metropolitano” mañana sábado, donde el conjunto catalán busca mantener la diferencia de cuatro puntos con el Real Madrid, su perseguidor más cercano, o incluso ampliarla si el conjunto blanco tropieza contra el Real Mallorca.

El Barcelona se enfrentará al Atlético de Madrid tres veces durante este mes de abril: la primera, mañana en LaLiga, antes de dos partidos en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

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  • No a repetir los errores ante el Atlético

    Y Flick, sobre el partido ante el Atlético de Madrid, dijo: «Sí, es un partido contra uno de los mejores equipos de la liga y de Europa. Tienen mucha calidad, y cualquier jugador es capaz de decidir el encuentro. Es muy importante que no cometamos muchos errores como ocurrió en el último partido allí. Me ha gustado el entrenamiento de hoy, y tenemos por delante dos meses muy importantes».

    Y sobre si el partido de mañana sería el más fácil entre los tres próximos contra el Atlético de Madrid, respondió: «No, los partidos contra ellos siempre son difíciles, y tienen a uno de los mejores entrenadores del mundo. Me gusta lo que hacen y cómo juegan. Tienen jugadores destacados como Antoine Griezmann. Su equipo es magnífico, y el ambiente en su estadio también es increíble».

    Y sobre si le preocupaba disputar el partido en el “Metropolitano”, el feudo del Atlético de Madrid, dijo: «Hablamos de ello. Les dije a los jugadores que deben estar atentos y quizá cambiarse las botas. Deben prepararse y adaptarse».

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  • Tratamos a Raphinha de manera diferente

    Y le preguntaron a Flick: «¿Quién es responsable de la lesión de Raphinha con la selección de su país, Brasil?», y respondió: «Es una lesión, y tenemos que convivir con ella; forma parte del fútbol y de la vida. El momento no es ideal, ni para él ni para nosotros. Estaba muy triste, y nosotros tampoco estamos contentos. Tenemos muchos jugadores y veremos cómo afrontamos su ausencia».

    Sobre haberle concedido unos días libres de la selección brasileña, explicó: «Es algo normal. Los jugadores van con sus selecciones, y los demás también tienen días de descanso. No es la primera lesión esta temporada. Hablé con él y lo vi en un mal estado anímico, así que le concedí unos días. Está en buenas manos».

    Y continuó Flick: «Mi decisión fue que se quedara en Brasil con su familia durante unos días. En este caso decidimos actuar de manera diferente».

  • Un grupo de idiotas

    Sobre su comentario acerca de los cánticos racistas que se escucharon en el partido amistoso entre España y Egipto del pasado martes y su impacto en su jugador Lamine Yamal, Flick dijo: «Creo que Lamine emitió un comunicado magnífico. En el fútbol estamos aquí por la inclusión. Es frustrante que haya un pequeño grupo de idiotas que no lo entienda. Es hora de reflexionar y mejorar, no solo en el fútbol, sino en la vida».

    Añadió: «El racismo no tiene cabida. Se trata de todos, de estar juntos. Todos queremos respeto, independientemente del color de piel, la raza o cualquier otra cosa. Es hora de cambiar estas ideas».

  • راشفورد مثل غافي

    Y sobre la fecha de regreso de Frenkie de Jong, el entrenador alemán reveló: «Lo positivo es el regreso de Balde y Koundé, así como el de Eric. Tenemos que esperar un poco en el caso de Frenkie; quizá empiece a entrenar la semana que viene. Paso a paso».

    Y sobre el futuro de Marcus Rashford, cuya cesión termina al final de la presente temporada, explicó Flick: «Ya dije antes que estoy contento con él. En las últimas semanas sufrió algunos problemas físicos, pero ahora tiene una gran oportunidad. Es como Gavi, que ha vuelto a su nivel en los entrenamientos».

    Y sobre si esperaba una reacción fuerte de Robert Lewandowski en la fase decisiva de la temporada, especialmente después de no lograr clasificarse con su selección para el Mundial 2026, dijo el técnico: «Jugó 90 minutos en los dos partidos. Es un jugador muy profesional, y no poder participar en el Mundial le entristece, pero eso es parte de la vida. Ahora está centrado en lo que necesitamos de él en las próximas semanas».

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