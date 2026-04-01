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Florian Wirtz, «listo para afrontar el reto» en el Liverpool, mientras su padre confía en que el internacional alemán supere las dificultades en Anfield
Superar la adaptación a la Premier League
Tras su sonado fichaje por el Anfield, a Wirtz le costó al principio adaptarse al fútbol inglés. El mediapunta atravesó una prolongada sequía goleadora mientras se acostumbraba a la intensidad de la Premier League. Sin embargo, con cuatro goles y tres asistencias en la liga nacional, además de cinco participaciones en goles en la Liga de Campeones, muchos esperan que la suerte le esté sonriendo.
En declaraciones a RTL/ntv, su padre explicó el proceso: «Cuando empiezas un nuevo trabajo, primero tienes que acostumbrarte a los nuevos compañeros y a las nuevas condiciones laborales. Ahora ha avanzado tanto que parece estar sobreviviendo a la aventura».
El padre de Wirtz señaló que el jugador de 22 años tardó varios meses en encontrar su sitio en el exigente entorno físico de la máxima categoría del fútbol inglés.
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La transformación física da sus frutos
Para hacer frente a las exigencias de la Premier League tras su sonado fichaje del Bayer Leverkusen por el Liverpool en el verano de 2025, Wirtz se ha sometido a una transformación física específica. Su padre reveló que el trabajo intensivo entre bastidores ha sido fundamental para su reciente resurgimiento. El mediapunta alemán ha dedicado mucho tiempo a aumentar su fuerza para poder competir con los robustos defensas de la liga.
Hans Wirtz destacó este cambio y afirmó: «Eso es lo que hizo durante los primeros meses y se nota un poco, que ha ganado algo de masa muscular».
Orientar a la próxima generación
El crecimiento de Wirtz no se limita únicamente a su rendimiento en el club; su liderazgo dentro de la selección alemana también está evolucionando. Durante el reciente parón internacional, Wirtz tomó bajo su protección a Lennart Karl, la joven promesa de 18 años del Bayern de Múnich. La pareja se compenetró a la perfección durante las victorias de Alemania sobre Suiza y Ghana, demostrando una química natural sobre el terreno de juego.
Wirtz padre se mostró encantado de ver a su hijo actuar como mentor del debutante. Wirtz ya se había consolidado como el jugador decisivo en el campo contra Suiza, marcando dos goles y dando dos asistencias, mientras que Karl debutó con la selección en el minuto 63.
«Ya se vio cuando Lennart Karl entró en el partido y Florian jugó muy bien con él», observó Hans. «Fue una cálida bienvenida para Lennart. Me gustó mucho». La asociación continuó contra Ghana, donde Karl entró en el descanso y Wirtz abandonó el campo quince minutos más tarde. «Creo que así es como hay que hacerlo», añadió Hans. «Hay que integrar a todo el mundo y entonces el equipo también rinde bien».
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Nagelsmann elogia la conexión
La sinergia entre Wirtz, del Liverpool, y Karl, la joven promesa del Bayern, ya se ha convertido en un pilar fundamental de la estrategia de Julian Nagelsmann. Tras la magistral actuación de Wirtz contra Suiza, Nagelsmann elogió el debut «atrevido pero humilde» de Karl, señalándolo como una de las mejores impresiones causadas por un recién llegado. Esta perfecta integración se vio reforzada por el ambiente acogedor que Wirtz ayudó a crear sobre el terreno de juego, y el seleccionador nacional alabó el ritmo de trabajo de Karl y la «magnífica impresión» que causó en ambos partidos.