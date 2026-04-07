Florian Wirtz discrepa de Virgil van Dijk, ya que el delantero insiste en que el Liverpool no «se rindió» en la humillante derrota ante el Manchester City

Las repercusiones de la goleada sufrida por el Liverpool en la FA Cup han desencadenado una inusual discrepancia pública dentro del vestuario. Tras la derrota por cuatro goles, el capitán del club, Van Dijk, realizó una crítica mordaz, insinuando que sus compañeros podrían haber bajado la guardia mentalmente a medida que el partido se les escapaba. Sin embargo, Wirtz ha salido al paso para aclarar la perspectiva de los jugadores de cara a los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain.

En declaraciones a los periodistas en la capital francesa, Wirtz admitió que no estaba al tanto de los comentarios concretos del capitán, pero consideró que no reflejaban con precisión la actitud del equipo. «No sabía lo que él [Van Dijk] había dicho, pero creo que no estaría de acuerdo directamente porque seguimos intentando crear ocasiones para darle la vuelta al partido», afirmó el delantero en rueda de prensa.