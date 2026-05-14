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Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Florentino Pérez discutió con aficionados del Real Madrid mientras el personal de seguridad confiscaba pancartas que criticaban al presidente

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Real Madrid vs Real Oviedo

Las tensiones estallaron en el Santiago Bernabéu el jueves por la noche, cuando el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, protagonizó un fuerte enfrentamiento con los aficionados. El incidente ocurrió durante el partido contra el Real Oviedo, en un ambiente hostil provocado por la frustración de la afición tras una temporada sin títulos y con graves problemas internos en la plantilla.

  • El presidente se ve envuelto en una acalorada discusión

    Escena inusual en el Bernabéu: el presidente del Real Madrid, Pérez, se enzarzó en una discusión con aficionados de la grada justo antes del saque inicial. Las cámaras lo mostraron hablando airadamente con unos seguidores cerca del palco presidencial.

    El incidente ocurrió mientras el equipo de Álvaro Arbeloa saludaba a la plantilla del Real Oviedo. Esta fricción pública refleja la creciente brecha entre la directiva y la afición, y se produce solo dos días después de la tensa rueda de prensa de Pérez en Valdebebas, donde anunció las próximas elecciones presidenciales.


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    Medida de seguridad para acallar a los manifestantes

    El ambiente en el estadio se tensó aún más poco después del inicio del partido cuando el equipo de seguridad retiró varias pancartas contra la directiva, intentando controlar la imagen de la protesta.

    Las fotos mostraron pancartas con mensajes directos al presidente: «Florentino, vete ya» y «Florentino, culpable».

  • Silbidos para Vinicius y Mbappé

    La afición del Bernabéu expresó su ira contra el presidente y los jugadores con una campaña de silbidos sin precedentes. Los abucheos empezaron en el calentamiento y se intensificaron al anunciarse las alineaciones.

    Los más señalados fueron Vinicius Junior y Kylian Mbappé: el brasileño fue abucheado cada vez que tocó el balón en los primeros minutos. Esta reacción llega tras una racha de malos resultados, incluida la dura derrota en El Clásico contra el Barcelona que ha dejado la temporada en ruinas.

  • Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    El caos interno aviva la ira de los aficionados

    El tenso ambiente en la capital empeoró tras conocerse graves disputas en la plantilla. La indignación creció después de que Aurélien Tchouameni y Fede Valverde se peleasen, dejando al centrocampista uruguayo con puntos de sutura y fuera de juego.



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