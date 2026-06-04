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Florentino Pérez confirma los primeros fichajes del Real Madrid y habla del futuro de Vinicius Junior
Pérez confirma el fichaje de Konaté y el regreso de Mourinho
Pérez ha anunciado que, si sigue como presidente, el defensa del Liverpool Ibrahima Konaté llegará al Real Madrid la próxima temporada como agente libre, tras acabar su contrato con los ‘reds’.
En una entrevista con Diario AS, afirmó: «Si sigo como presidente, Konaté, uno de los mejores defensas del mundo, jugará en el Real Madrid la próxima temporada y no será el único de primer nivel».
Además, confirmó que José Mourinho será el nuevo entrenador: «Es uno de los mejores del mundo y ya fue clave en nuestro club; batió récords en la Liga y elevó la competitividad. Mourinho y Konaté son mis primeros fichajes».
- (C)Getty Images
Se dan a conocer los detalles del contrato y el acuerdo con Dumfries
Los anuncios oficiales están cerca y los trámites de estos fichajes ya estarían listos. Fabrizio Romano asegura que Konaté firmó un contrato de cuatro años el miércoles por la noche; Aurelien Tchouameni lo confirmó con un «me gusta». Konaté ya se despidió de la afición del Liverpool y admitió que buscaba «un nuevo reto y capítulo» tras fracasar su renovación en Anfield. Además, el exdefensa del RB Leipzig no llegaría solo: la estrella del Inter, Denzel Dumfries, también tendría todo listo para fichar por el Real Madrid.
La situación de Vinicius Junior
Pérez, entre la emoción por los fichajes, habló del futuro de Vinicius Junior. A pesar de los rumores de salida, el presidente aclaró las intenciones del delantero. «Vini es uno de los mejores jugadores del mundo y está encantado de ser madridista. Fue decisivo en las dos últimas Champions y le queda un año de contrato. Hay tiempo, pero os digo que Vinicius quiere quedarse y yo quiero que se quede», añadió.
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Presión electoral y una nueva era
Estos anuncios bomba llegan días antes de que 100 000 socios voten en las elecciones presidenciales, en las que Pérez desafía a Enrique Riquelme, quien aseguró que Erling Haaland quiere fichar pese a la desmentida del entorno del delantero. Tras una temporada sin títulos, la promesa de Konaté, Dumfries y el regreso de Mourinho envía un mensaje contundente a los votantes.