AFP
Traducido por
Florentino Pérez, al convocar elecciones presidenciales, se niega a comentar sobre el posible regreso de José Mourinho al Real Madrid
Pérez confirma que el proceso electoral ha comenzado
En una comparecencia poco habitual y muy esperada ante los medios, Pérez confirmó que ya ha iniciado el proceso para elegir la nueva directiva del Real Madrid.
El anuncio llega tras una campaña que muchos califican de desastre histórico, sin títulos importantes, con varios cambios de entrenador y conflictos internos en la plantilla.
Pérez anunció el calendario electoral y declaró: «He pedido a la junta electoral que inicie el proceso para elegir a la nueva junta directiva. Las convoco para que todos sepan que están abiertas a todos, que pueden presentarse como lo hice yo. No doy lecciones, no voy donde tengo que estar en el punto de mira».
- Getty
Silencio sobre Mourinho y el cuerpo técnico
La afición del Real Madrid quiere saber quién dirigirá el equipo la próxima temporada tras las salidas de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, pero Pérez no dio detalles.
Al ser consultado sobre un posible regreso de Mourinho para restablecer el orden, el presidente eludió sus planes tácticos para el verano.
«Sobre la llegada de Mourinho, aún no estamos en esa fase; primero queremos asegurar que el Real Madrid pertenezca a sus socios. Quiero escucharlos y que me cuenten lo que han hecho por el club», explicó Pérez, quien añadió: «No hablaré de entrenadores ni de jugadores. Me presento para devolver los activos del club a sus socios».
Defender la institución frente a las críticas externas
El presidente defendió su gestión y acusó a algunos medios de intentar desestabilizar al club. Pérez resaltó su labor en la estabilidad financiera y los títulos conseguidos, y se presentó como el único capaz de proteger a Real Madrid de intereses externos y de «campañas absurdas» que buscan su salida.
«Se lo están quitando, por lo que veo cada día, algunos periodistas que quieren que me vaya», afirmó Pérez. «No solo no me voy a ir, sino que me presento a las elecciones porque quiero que el Real Madrid siga perteneciendo a sus socios. Hace 26 años me presenté, pagué a quienes no cobraban y defendí la institución. Debo acabar con esta campaña absurda contra el Real Madrid. Nunca hubo un Real Madrid más glorioso. Fui elegido el mejor presidente de la historia del club y de todos los clubes».
- Getty Images Sport
Desafiando a los rivales a dar un paso al frente
Pese a no tener rival cercano, Pérez afirmó que las elecciones son una oportunidad legítima para que sus críticos se postulen. Retó a quienes lo critican desde el anonimato y a opositores específicos.
«Convoco elecciones este año para que haya candidatos. Que se presente ese hombre que habla con las compañías eléctricas y tiene acento sudamericano, mexicano. Dicen que somos muy malos, que somos una dictadura. Que se presente él y cualquiera que quiera», dijo Pérez.
Y concluyó: «Florentino no se irá hasta que los socios lo decidan. Quien quiera presentarse, que lo haga y diga que lo hará mejor. Eso hice yo antes de 2000, cuando votaban los muertos. ¿Volver a eso? No. Trabajamos para mejorar el fútbol y el Madrid, y lograremos mucho».