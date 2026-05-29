Florentino Pérez afirma que aún no ha hablado con José Mourinho sobre su regreso al Real Madrid y que baraja a dos entrenadores para sustituir a Álvaro Arbeloa

El presidente del Real Madrid atacó a su rival en la carrera presidencial, Riquelme. Pérez se presentó como el protector del club ante la inestabilidad y comparó a sus oponentes con la era de Ramón Calderón.

«Quiero mucho al Real Madrid y, cuando veo que van a por él, aquí estoy», añadió. «Detecté un movimiento en la sombra para desestabilizar el club a través de mí, así que, confiando en los socios, convoqué elecciones.

Al analizar la otra candidatura, veo a los mismos de la era Calderón, el periodo más oscuro del club. Además, dicen que este hombre (en alusión a Riquelme) pidió un préstamo al 54 % de interés anual. ¿Quién acepta semejante condición? No me lo invento: parece que está aquí porque necesita al club para sus negocios».