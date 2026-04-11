Flick: La Liga aún no está decidida... y no necesitamos un milagro ante el Atlético

El Barcelona amplió su racha en La Liga al golear 4-1 al Espanyol en la jornada 31.
El triunfo elevó su cuenta a 79 puntos, nueve más que el Real Madrid, y le acerca aún más al título, aunque su técnico, Hansi Flick, prefiere no confirmarlo.
El Barcelona amplió su racha en La Liga al golear 4-1 al Espanyol en la jornada 31.
El triunfo elevó su cuenta a 79 puntos, nueve más que el Real Madrid, y le acerca aún más al título, aunque su técnico, Hansi Flick, prefiere no confirmarlo.
Flick afirmó en la rueda de prensa posterior al partido que lo más importante era sumar los tres puntos, y señaló que su equipo dominó la primera parte antes de perder algo de equilibrio en la segunda. Añadió que los cambios, sobre todo la entrada de Dani y Frenkie de Jong, les devolvieron el control y les permitieron cerrar el partido como se esperaba.
Flick habló sobre el esperado enfrentamiento contra el Atlético de Madrid en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones y afirmó: «No necesitamos un milagro, sino hacer un partido perfecto».
Recordó que el Barcelona dominó tramos del partido de ida a pesar de la derrota por 2-0 y afirmó que «todo es posible» si el equipo mantiene ese nivel.
El entrenador alemán minimizó el riesgo de agotamiento pese a la actuación de Lamine Yamal y Pedri, y recordó que el equipo tiene dos días para recuperarse y que los jugadores saben manejar la presión. También indicó que el partido no fue tan exigente como para alarmarse.
Además, destacó el buen momento de Ferran Torres y recordó que proteger a los jugadores es prioritario, aunque las críticas formen parte del fútbol.
Pese a la cómoda ventaja sobre el Real Madrid, Flick rechazó dar por sentenciado el título y advirtió que pensar así es «un error total».
Añadió que el éxito no depende solo de la calidad, sino también de la mentalidad y el espíritu de equipo, aspectos que, según él, su plantel ya posee.
Sobre la titularidad de Frenkie de Jong contra el Atlético, Flick aún no ha decidido y consultará al cuerpo médico y al jugador para evaluar su estado físico y resistencia.
Además, destacó la importancia del apoyo de la afición, pues más de 2 000 seguidores viajarán a Madrid y deseó que regresen felices.
Insistió en que los grandes partidos se deciden por detalles e impulso, y deseó que eso beneficie al Barcelona en el decisivo enfrentamiento.
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Vídeo: El Barcelona arrolla al Espanyol y se aleja del Real Madrid.