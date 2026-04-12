Flick expone la arrogancia de Simeone. El Atlético oscila entre el sueño de la Champions y el fantasma de un temporada desastrosa

El Atlético de Madrid se juega la temporada en una gran apuesta, cuyos riesgos se han notado en la Liga en las últimas tres jornadas.

Ayer perdió 2-1 contra el Sevilla, su tercera caída seguida tras las ante Real Madrid y Barcelona.

El conjunto colchonero, ahora cuarto con 57 puntos, lucha por mantenerse en puestos europeos.

El equipo de Simeone afronta una fase decisiva y aspira a ganar la Copa del Rey y la Liga de Campeones.