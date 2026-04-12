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Flick expone la arrogancia de Simeone. El Atlético oscila entre el sueño de la Champions y el fantasma de un temporada desastrosa

Sevilla vs Atlético Madrid
Sevilla
Atlético Madrid
Primera División
Atlético Madrid vs Barcelona
Barcelona
Liga de Campeones
Atlético Madrid vs Real Sociedad
Real Sociedad
Copa del Rey
H. Flick
D. Simeone
España
Alemania
Argentina

... ¡Todo o nada!

El Atlético de Madrid se juega la temporada en una gran apuesta, cuyos riesgos se han notado en la Liga en las últimas tres jornadas.

Ayer perdió 2-1 contra el Sevilla, su tercera caída seguida tras las ante Real Madrid y Barcelona.

El conjunto colchonero, ahora cuarto con 57 puntos, lucha por mantenerse en puestos europeos.

El equipo de Simeone afronta una fase decisiva y aspira a ganar la Copa del Rey y la Liga de Campeones.

  • La apuesta de Simeone pone en riesgo el cuarto puesto.

    Diego Simeone hizo 10 cambios ante el Sevilla, lo que dio nuevas esperanzas al equipo andaluz, que con la victoria se alejó algo del descenso; pero la apuesta del técnico argentino también mostró la fragilidad de su estrategia para el final de temporada: sacrificar la Liga para guardar fuerzas de cara a la Champions y la final de la Copa del Rey.

    Tras 31 jornadas, la tabla queda así: Barcelona lidera con 79 puntos, seguido de Real Madrid con 70, Villarreal tercero con 58 y Atlético cuarto con 57.

    Esta noche el Villarreal visita al Athletic y, si gana, se alejará 4 puntos. el Real Betis, que si gana hoy a Osasuna reducirá la distancia a 9 puntos con 7 jornadas por jugarse, aumenta aún más la presión sobre el conjunto de Simeone. Cada nuevo tropiezo en La Liga acerca al equipo al borde del abismo.

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  • Una historia diferente... El equilibrio del Barcelona

    En la misma jornada, Ferran Torres marcó dos goles en la primera parte para el Barcelona. Luego, Yamal y Rashford añadieron otros dos en los últimos minutos, dando al Barça un 4-1 sobre el Espanyol y ampliando a nueve puntos su ventaja sobre el Real Madrid en la cima.

    La victoria llegó apenas tres días después de que el Atlético eliminara al Barça en la ida de cuartos de la Champions (0-2).

    Hans Flick hizo cinco cambios respecto al duelo europeo, aunque Araujo, Balde, Gavi, Torres y Fermín López mantuvieron su lugar en el once.

    No fue una simple rotación, sino una gestión inteligente que mantiene la competitividad y muestra que Flick no está dispuesto a perder en un frente para ganar en otro.

    El Atlético hizo lo opuesto: Simeone alineó a jóvenes como Bunyar, Díaz, Martínez y Belhanda, lo que evidenció la falta de un recambio de garantías ante rivales intensos.

  • La semana más difícil... ¡Todo o nada!

    La situación se vuelve más tensa para el Atlético por la acumulación de partidos decisivos en una semana: el martes jugará la vuelta de cuartos de la Liga de Campeones contra el Barcelona en el Metropolitano, y el sábado disputará la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad en La Cartuja.

    Es comprensible que Simeone priorice estos dos frentes y deje la Liga en un segundo plano, pero ¿y si pierde?

    Si pierde el martes contra el Barcelona y queda eliminado de la Champions, o si cae en la final ante el Arsenal —su rival más probable—, esa derrota no se compensaría con la final de Copa. —que también podría perder— y, con el probable retroceso en La Liga hasta el quinto puesto a este ritmo, la temporada terminaría con un regusto amargo.

  • La pugna por los escaños europeos... ¿Quién se merece el quinto escaño?

    Según la UEFA, España tiene cuatro plazas fijas en la Liga de Campeones para la próxima temporada, para los cuatro primeros de La Liga.

    No obstante, el sistema de la «plaza de rendimiento europeo», aprobado por la UEFA, puede otorgar una quinta plaza a la liga con mejor actuación colectiva en las competiciones europeas de la temporada en curso.

    En la clasificación de federaciones para 2025-2026, Inglaterra lidera con 230 puntos y España sigue con 167, así que ambas ligas tendrán el cupo extra para 2026-27. y la plaza española iría para el quinto de La Liga, hoy el Real Betis.

    Lo mismo sucedió en la temporada 2024-25: España confirmó el segundo puesto en abril y el Villarreal, quinto en la tabla, aprovechó esa plaza.

    La presión recae sobre el Atlético: si termina quinto y la UEFA aún no confirma el puesto, su acceso a Europa dependerá de una decisión administrativa, no deportiva.