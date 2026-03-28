Fiorentina, preocupación por Dodô: se lesiona tras un sprint en el entrenamiento abierto a la afición; su estado

Dodò suma 29 partidos y un gol en la liga, además de otro en la Conference League, en el partido de vuelta de los playoffs de agosto contra el Polissya. Por su parte, ha dado tres asistencias decisivas. Al final de la temporada llegará el momento de hablar de la renovación de su contrato, que vence en 2027 y que vuelve a estar sobre la mesa tras el estancamiento anterior a la llegada de Paratici a la dirección deportiva.