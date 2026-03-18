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Fiorentina, Paratici quiere a Camarda: qué se sabe sobre el futuro de la joven promesa del Milan

Milán: el futuro de la joven promesa Camarda acapara la atención: ¿cedido a un equipo de la Serie B o a la Fiorentina?

Francesco Camarda y un futuro aún por escribir. Tras la confusión de la temporada 2024/2025 entre el Primavera, el Milan Futuro y el primer equipo, la joven promesa rossonera se marchó el pasado verano al Lecce en calidad de cedido, con una opción de compra de 3 millones de euros y una cláusula de recompra a favor de los rossoneros de 4 millones de euros. En pocas palabras, una prima de valoración de 1 millón por una temporada en la que el jugador nacido en 2008 acumuló 19 partidos entre la Serie A y la Coppa Italia, 8 como titular y 11 como suplente, con 1 gol y 1 asistencia en la Serie A.


El pasado 29 de enero, Francesco Camarda fue operado ayer en el Humanitas de Rozzano (Milán): una intervención artroscópica en el hombro derecho para la reconstrucción del anillo glenoideo. Una intervención necesaria para resolver el problema en el hombro, pero que mantendrá fuera de los terrenos de juego al delantero de la selección sub-21 al menos hasta mediados de abril.

  • PARATICI QUIERE A CAMARDA EN LA FIORENTINA

    Siempre hay grandes expectativas y mucha presión sobre Camarda, pero el chico ha demostrado saber soportarlas. El fútbol italiano observa con interés la evolución de un talento que puede ofrecer un futuro diferente incluso a nuestra selección nacional tras los problemas de los últimos años. Francesco está deseando volver al campo para volver a marcar goles en la Serie A con la camiseta del Lecce antes de una despedida que parece inevitable. La Fiorentina se encarga de la próxima temporada: Fabio Paratici es un gran admirador suyo y podría aprovechar la excelente relación que mantiene con su representante, Giuseppe Riso.


    Ya se han producido algunas conversaciones, la Fiorentina está pensando en cambios en una delantera que debería ver la marcha de Moise Kean (aunque ambas cuestiones no están relacionadas). Camarda no diría «no» a la Fiorentina, aunque hay que destacar que aún se trata de un tema en fase embrionaria.

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  • UN ROMPECABEZAS PARA EL MILÁN

    La cesión de Camarda al Lecce, un equipo que lucha por evitar el descenso y que marca muy pocos goles, no ha salido como se esperaba inicialmente y ahora, para el Milan, ya es hora de tomar la mejor decisión para lo que es un activo técnico y económico de la cantera. Un sector bastante amplio sugiere fijarse en el Inter y emular lo que se hizo con Pio Esposito: una cesión a un equipo con aspiraciones de estar en lo más alto de la clasificación.


    Según lo que ha podido saber nuestra redacción, la postura del Milan no cambia: Camarda no está en venta a título definitivo salvo que surjan ofertas espectaculares e irrenunciables. También por una cuestión de imagen, además de una visión a largo plazo. Su entorno querría verlo ya como protagonista con la camiseta rossonera, pero el riesgo es que acabe viviendo a la sombra de delanteros más experimentados. Para el Milan, el rompecabezas es importante y debe resolverse con calma, pero sin cometer más errores.

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