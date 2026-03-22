Fiorentina-Inter, las notas de CM: ¡Barella y Sommer, qué errores! Los jugadores de Brescia, con un 7 en esfuerzo

Sommer 5: Detiene en dos tiempos un disparo por el centro de Kean. Reacciona bien ante el disparo lejano de Ndour, que frustra con la ayuda de Bisseck. Parece una noche tranquila, pero entonces llega el error que lo estropea todo: el despeje del disparo de Gudmundsson sale, como de costumbre, con efecto de jabón, y Ndour, a dos pasos, no perdona.



Bisseck 7: Intuye el peligro y sale a cerrar una gran diagonal de Kean, que habría rematado solo ante Sommer. Es claramente el mejor de la zaga.



Akanji 5: Corre un gran riesgo cuando deja que Kean se le escape, pero, por suerte para él, el delantero de la Fiorentina no controla bien el balón. Un minuto después, otro error garrafal, esta vez ante Gudmundsson, que remata de cabeza y roza el poste. No hay dos sin tres: Kean se le escapa de nuevo por la espalda y, tras un centro de Parisi, no logra empujar el balón a la red por cuestión de centímetros. La mejor jugada de su partido es una entrada a Kean en el área de penalti. En los últimos minutos intenta hacerse ver en el área rival, pero De Gea está atento.



Carlos Augusto 5,5: La banda izquierda es la que más se desmorona en la primera parte. Sale porque recibe una tarjeta amarilla, pero también porque está cansado.



(Desde el 1’ de la segunda parte, Acerbi 6: Entra y se hace cargo de Kean, saliéndose mejor de la suya que Akanji).



Dumfries 5,5: Solo una jugada, que le cuesta una tarjeta amarilla al rival. Por lo demás, juega un partido anónimo.



(Desde el minuto 41 de la segunda parte, Luis Henrique: s.v.)



Barella 5: El centro para el remate de cabeza de Pio Esposito sale de su derecha, un roce suave al balón. Se repite en el minuto 19 con una asistencia aún más bonita, que deja fuera de juego a los dos centrales de la Fiorentina, pero Esposito, en esta ocasión, es menos preciso y desperdicia una gran oportunidad. Los problemas surgen cuando empieza a querer hacer de más, cuando se vuelve innecesariamente recargado en el borde de su área. Intenta salir con un regate en lugar de despejar un balón que se anunciaba muy peligroso y el Inter encaja el empate.





Calhanoglu 6,5: Uno se da cuenta de su importancia cuando sale del campo; sin él, los nerazzurri pierden el rumbo y la Fiorentina se adueña del centro del campo.



(Desde el minuto 23 de la segunda parte, Frattesi 5: Este jugador es un caso sin solución, ya no se sabe qué esperar de él. Se pierde a cualquiera en el centro del campo).



Zielinski 5,5: Poco inspirado, no consigue llevar el balón ni crear peligro en la zona ofensiva con algunos intentos desde lejos.



Dimarco 5,5: Empezamos a ver al Dimarco apagado del año pasado. Con el freno de mano echado.



Thuram 5: ¿Pero dónde se ha metido? Sus compañeros lo buscan, lo llaman a gritos, pero del viejo Marcus no hay ni rastro.



(A partir del minuto 23 de la segunda parte, Bonny 5: Entra de la peor manera posible).



P. Esposito 6,5: Ni siquiera han pasado 50 segundos y ya está listo en el área para recibir el primer balón disponible, un centro de Barella que remata de cabeza para el 1-0. Tendría la oportunidad de doblar la ventaja cuando se cuela muy bien entre los dos centrales, pero solo ante De Gea, envía el disparo cruzado a pocos centímetros del poste. Lo vuelve a intentar en los últimos minutos, ganando un duelo con Ranieri en el área, pero el remate de media vuelta acaba en manos de De Gea.





Entrenador: Kolarov (en sustitución del sancionado Chivu) 5: El Inter se está enredando en sí mismo. La salida de Calhanoglu del campo resta seguridad al equipo, mientras que Dumfries, por su parte, permanece demasiado tiempo sobre el terreno de juego.