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ACF Fiorentina v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

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Fiorentina, De Gea: «Estábamos muertos, Vanoli nos ha devuelto a la vida. ¿El futuro? Aquí estoy bien»

Fiorentina
Serie A
D. de Gea
P. Vanoli
M. Kean

El portero español analiza la situación actual de la Viola y echa un vistazo al futuro: las declaraciones de De Gea.

La llegada de Paolo Vanoli ha revitalizado a la Fiorentina, David de Gea no tiene dudas: «Estábamos muertos, él nos ha devuelto a la vida».


El portero español concedió una larga entrevista a La Gazzetta dello Sport, en la que abordó diversos temas.


El momento actual de laViola ha sido el tema principal; tras un comienzo dramático, el equipo toscano se encuentra en plena lucha por la permanencia, pero ha iniciado una lenta recuperación mientras avanza su andadura en la Conference League.


Presente, pero no solo eso, porque el guardameta también ha dado una pequeña actualización sobre su futuro, en el centro de los rumores del mercado.

  • ¿CÓMO EXPLICA LAS DIFICULTADES DE LA FIORENTINA A PRINCIPIOS DE AÑO?

    David de Gea parte precisamente de las dificultades que mostró la Fiorentina al comienzo de la temporada:


    «No hay una explicación», admite. «Empezamos mal y nos metimos mucha presión. También fue duro para mí, que por primera vez me encontré luchando por la permanencia. Los jóvenes lo pasaron peor; en estas situaciones hay que ser fuerte mentalmente. Yo tampoco estuve a mi mejor nivel, pero no me desanimé: trabajar es la única forma de salir adelante».


    El portero español continúa: «El momento más difícil fue a finales de 2025, cuando éramos últimos, no ganábamos ningún partido y las estadísticas decían que nadie en nuestra situación se había salvado nunca. En ese momento estaba preocupado: me sentía como en una pesadilla. Ahora, sin embargo, hemos mejorado en muchos aspectos y seguimos en la lucha por la Conference, pero debemos seguir trabajando duro».

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  • ¿QUÉ HA CAMBIADO CON VANOLI?

    En Florencia, sin embargo, ha cambiado el ambiente, gracias también a la llegada de Paolo Vanoli al banquillo tras el cese de Stefano Pioli y la breve etapa de Daniele Galloppa como entrenador interino. De Gea lo confirma:


    «Han llegado nuevos jugadores que nos han dado energía, pero hay que destacar el gran trabajo del entrenador. Estábamos muertos, era una situación desesperada y Vanoli nos ha devuelto a la vida. Y Paratici está muy presente: le encanta hablar con nosotros y seguir los entrenamientos. Está haciendo un gran trabajo. También doy las gracias al director general Ferrari, al club y a Goretti, que me han apoyado».

  • LA BANDERILLA DE CAPITÁN

    El propio Vanoli le entregó a De Gea el brazalete decapitán, quitándoselo a Luca Ranieri. Pero, ¿cómo vivió el portero español ese nombramiento?


    «Vanoli habló con Luca y conmigo, me dijo que, al ser el más veterano, esperaba mucho de mí. Yo estaba preparado, ya había sido capitán en el United. Tengo una relación excelente con Ranieri, es muy importante para el equipo. Es uno de los capitanes».

  • LIGA DE CONFERENCIAS

    De Gea no se pone límites en la Conference League:


    «Estamos centrados en la Liga, pero tenemos que creer en ello. El Crystal Palace es un equipo fuerte y para mí será estupendo volver a Inglaterra. Ganar un trofeo sería fantástico para la afición, podemos conseguirlo».

  • Futuro

    A De Gea también se le ha relacionado con la Juventus, pero, mientras tanto, se muestra evasivo sobre su futuro:


    «Me quedan dos años de contrato y aquí estoy a gusto, pero no es el momento de pensar en el futuro. Quiero salvar a la Fiorentina y dar lo mejor de mí en la Conference».

  • ¿QUÉ LE FALTA A KEAN?

    Por último, echemos un vistazo también a un compañero de equipo, Moise Kean, que ayer marcó con la selección nacional contra Irlanda del Norte en la semifinal de la repesca del Mundial. ¿Qué le falta al delantero de la Fiorentina para despuntar definitivamente?


    «Moise es un chico especial, hablamos mucho y trato de ayudarle. El año pasado hizo una gran temporada; la diferencia entre un buen jugador y un campeón la marca la capacidad de mantener un rendimiento constante a lo largo de los años, eso es lo más difícil, pero creo que él podría ser capaz de hacerlo».

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