Filipe Luis, ex del Chelsea, rechaza al Bayer Leverkusen y ficha por el Mónaco en una decisión sorprendente

La decisión supone un golpe para el Bayer Leverkusen, que lo había elegido para reforzar el banquillo. Tras su etapa histórica en la Bundesliga, el club alemán buscaba su experiencia, pero se quedó con las manos vacías.

El Leverkusen no fue el único decepcionado: el brasileño también sonó para regresar al Chelsea y al Benfica. Pero el proyecto que le presentó el director deportivo del Mónaco, Thiago Scuro, le pareció irrebatible, y el rápido acuerdo sorprendió a muchos.