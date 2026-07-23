Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Karim Adeyemi Barcelona GFXGetty/GOAL
Mark Doyle y Krishan Davis

Traducido por

Fichar a Karim Adeyemi a bajo precio es un movimiento inteligente del Barcelona. GOAL analiza los mejores fichajes del mercado de verano de 2026

Opinion
Barcelona
K. Adeyemi
Chelsea
M. Rogers
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Manchester City
E. Anderson
Bayern Múnich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milán
G. Ramos
Liverpool
Víctor Muñoz
J. van Hecke
A. Robertson
A. Gordon
Paris Saint-Germain
Inter Milán
Newcastle
Aston Villa
Borussia Dortmund
West Ham
Nottingham Forest
Brighton
Atalanta
PSV Eindhoven
Premier League
Primera División
Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Para muchos aficionados, el verano es la época más esperada, no solo por el Mundial cada cuatro años, sino porque el final de la temporada significa una cosa: ¡llegó el mercado de fichajes! El periodo de traspasos de 2026 ya está caliente, con grandes estrellas cerrando movimientos millonarios antes del 1 de septiembre.

Algunos fichajes benefician a todos, pero en muchos casos algún club o el jugador se pregunta qué habría pasado con otra decisión en la mesa de negociaciones.

Por eso, en GOAL calificamos cada fichaje del mercado de verano en cuanto se oficializa, para que sepas quién gana y quién pierde.

Consulta todas nuestras valoraciones y cuéntanos qué opinas en los comentarios.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-FRANKFURTAFP

    23 de julio: Karim Adeyemi (del Borussia Dortmund al Barcelona, 29 millones de euros)

    Para el Dortmund: Lo mejor dadas las circunstancias. A Adeyemi solo le quedaba un año de contrato y no iba a renovar, así que el club lo vendió este verano para no perderlo gratis. Es cierto que vale más que los 22 millones de euros que el Dortmund recibirá por adelantado, pero ha sufrido lesiones y le ha costado mantener la regularidad en sus cuatro años en el Signal Iduna Park. Además, el BVB incluyó una cláusula de reventa. Nota: B

    Para el Barcelona: fichaje potencialmente acertado. Aunque hemos criticado al Barça por sus fichajes, esta operación podría ser un buen negocio. Adeyemi aún no ha cumplido las expectativas como la próxima gran promesa de Alemania, pero, con 24 años, es más joven, barato y rápido que Marcus Rashford. Lo más importante es que Hansi Flick confía en sacar lo mejor de un jugador al que debutó hace cinco años. Nota: B+

    Para Adeyemi: un traspaso en el momento perfecto. Llegó al Dortmund en 2022 como una promesa, pero nunca se consolidó. La temporada pasada mostró destellos de su talento, y su fichaje por el Camp Nou es un gran paso para el extremo muniqués. Además, la baja presión que genera su fichaje le favorece: se esperará más de Anthony Gordon en las primeras jornadas, lo que le dará margen. Su versatilidad y velocidad pueden hacerle clave en la renovada delantera del Barça. En definitiva, parece el paso adecuado en el momento adecuado para Adeyemi, que no encontrará una plataforma mejor en la que desarrollar, aunque sea tardíamente, todo su potencial. Nota: A

    Mark Doyle

    • Anuncios
  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julio: Morgan Rogers (del Aston Villa al Chelsea, 117 millones de libras)

    Para el Villa, un duro recordatorio de su lugar en la Premier. Si Rogers hubiera fichado por el recién campeón Arsenal, sería distinto. Sin embargo, el Villa terminó cuarto la temporada pasada, seis puestos y 13 puntos por encima del Chelsea, y jugará la Liga de Campeones este año, mientras que los Blues no tienen ninguna competición continental a la que aspirar; y, aun así, los actuales campeones de la Europa League se mostraron totalmente impotentes para impedir que su jugador más preciado se marchara a Stamford Bridge. Desde el punto de vista financiero, es un negocio extraordinario: lo ficharon al Middlesbrough hace dos años y medio por 8 millones de libras y ahora lo venden por casi 15 veces esa cifra, dinero que ayudará a encontrar un sustituto y reforzar otras posiciones. Aun así, los aficionados están frustrados, pues ven en ello otra muestra de que los ricos propietarios del club están limitados por las normas financieras de la Premier. Nota: B+

    Para el Chelsea: Un golpe maestro. Se esperaba que Rogers fichara por el Arsenal, pero, pese a sus problemas de presupuesto tras quedarse fuera de la Champions, el Chelsea lo ha contratado. ¿Cómo? Muchos especulan con la salida de algún miembro del «escuadrón de bombas» a Villa Park antes del cierre del mercado. Lo más probable, sin embargo, es que la venta de Enzo Fernández, que quiere marcharse, financie casi por completo el fichaje de Rogers. Es cierto que el Chelsea ha pagado una cifra desmesurada por un jugador de 23 años con solo dos temporadas destacadas en la Premier y un gol en 22 partidos con Inglaterra. Aun así, una delantera con Rogers, Cole Palmer, Estevao y João Pedro puede hacer mucho daño bajo las órdenes de Xabi Alonso. Nota: B

    Para Rogers: giro sorpresivo. Se daba por hecho que su destino era el Emirates, donde reemplazaría a Leandro Trossard en el ataque del Arsenal. Sin embargo, ahora se informa de que Alonso le ha hecho cambiar de opinión, ya que, evidentemente, hizo un gran trabajo con jugadores como Florian Wirtz en el Bayer Leverkusen. No obstante, sospechamos firmemente que el dinero y la garantía de minutos de juego en un equipo más débil desempeñaron un papel aún más decisivo en el sorprendente fichaje de Rogers por el Stamford Bridge. Aun así, aunque el Chelsea es un club mal gestionado y en constante cambio, este fichaje podría salirle muy bien a Rogers, sobre todo porque ahora podrá jugar en la Premier League junto a su amigo y antiguo compañero en las categorías inferiores del Manchester, Palmer. De hecho, ¡quizá veamos bastantes celebraciones «frías» durante los partidos del Chelsea la próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julio: Youri Tielemans (del Aston Villa al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Villa es un golpe duro. La tendencia de Tielemans a lesionarse frustra en Villa Park, pero, cuando está en forma, es un jugador clave en el sistema de Unai Emery. Su baja por lesión de tobillo a principios de año costó al equipo siete partidos de Liga con solo una victoria; al volver, el belga ayudó a cerrar la temporada con un cuarto puesto y la Europa League, con un gol espectacular en la final. Aún le quedaban dos años de contrato, así que venderlo por solo 35 millones de libras duele, sobre todo con Amadou Onana lesionado de gravedad. Nota: D

    Para el United: Una grata sorpresa. No había indicios de que el club preparara su fichaje hasta que la operación estuvo a punto de cerrarse, lo que demuestra decisión y discreción. Es cierto que Tielemans no encaja en el perfil de edad que buscaba el United este verano y acumula muchos kilómetros a sus 29 años. Su fichaje calma el pánico en Old Trafford tras el fracaso de Ederson, la lesión de Ugarte y la renuncia a Anderson, Tonali y Fernandes por su alto coste. Tielemans ya ha demostrado su nivel en la Premier y en el Mundial. Aportará profundidad, experiencia, versatilidad y calidad al centro del campo, necesidades urgentes tras la marcha de Casemiro. Por este precio, podría ser uno de los fichajes del curso. Nota: B+

    Para Tielemans: la oportunidad que quizá creía perdida. Desde hace años se rumoreaba su salto a un grande de la Premier, pero, tras cumplir 29 años en mayo, parecía que ya no ocurriría para el excentrocampista del Leicester City. El Villa es un gran club, pero el United está en otro nivel de prestigio. Para Tielemans es un paso enorme, y disfrutará mostrando su gran pase y técnica en un escenario de élite. Nota: A

    Mark Doyle

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julio: Andrey Santos (del Chelsea al Manchester United, 50 millones de libras)

    El Chelsea siguesu extraño verano: ha vendido a Andrey Santos, una de sus jóvenes promesas, a un rival directo por un puesto entre los cuatro primeros de la Premier League. Santos, de 22 años, había progresado tras su cesión al Estrasburgo y jugó con regularidad en la temporada 2025-26, destacando como suplente de Enzo Fernández y Moisés Caicedo. Si Fernández se marcha, como parece probable, el nuevo entrenador, Xabi Alonso, se quedará con muy pocas opciones. Sin embargo, el jugador de 22 años no se ha considerado intocable y la oferta del United de 48 millones de libras (64 millones de dólares), más 2 millones en complementos, por un centrocampista que aún no es titular indiscutible era, evidentemente, demasiado buena como para rechazarla. Es el modelo «BlueCo» en acción: el Chelsea logrará una plusvalía importante con un jugador fichado en 2023 por 16 millones de libras. La decisión, algo cínica, deja mal sabor de boca, pero la cuantiosa oferta fue difícil de rechazar. Si Santos se convierte en un crack en Old Trafford, este fichaje se recordará con pesar. Nota: B-

    Para el Man Utd: Fichaje algo desconcertante. Tras perder a sus objetivos prioritarios, Elliot Anderson (City) y Matheus Fernandes (Tottenham), el United recurrió de forma precipitada a Santos para evitar quedarse solo con Mason Mount en el centro del campo al inicio de la pretemporada, el 18 de julio, con Kobbie Mainoo aún en el Mundial. Se dice que los directivos del United se mantuvieron «tranquilos» tras fracasar con Fernandes, pero Santos no está al mismo nivel y pagar 50 millones por un jugador que Chelsea quería ceder parece excesivo. Los «Red Devils» necesitaban refuerzos tras la salida de Casemiro y la lesión de Manuel Ugarte, pero han pagado demasiado por un jugador que no tiene la titularidad asegurada. A sus 22 años, se espera que aún mejore. Nota: C

    Para Santos: Tras quedarse fuera de la selección de Brasil por falta de continuidad en el Chelsea, busca minutos en Old Trafford. Aún así, no hay garantía de que vaya a jugar más en Old Trafford, pues todo dependerá de los demás fichajes que haga el United. Santos quizá busque alejarse del caos directivo y técnico del Chelsea, aunque en Old Trafford tampoco tiene asegurada la estabilidad. Lo que sí garantiza es la Liga de Campeones, lo que, por definición, le dará más minutos que en su antiguo club, ausente de Europa. Al final, dependerá de él consolidarse como figura clave. Nota: B

    Krishan Davis

  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    6 de julio: Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham, 100 millones de libras)

    La burbuja del Newcastle ha estallado. Tras clasificarse para la Champions y ganar la Carabao Cup al Liverpool, los aficionados soñaban con un club estatal que rivalizara con el PSG. Pero los Reds les devolvieron a la realidad arrebatándoles a Alexander Isak. De haber invertido bien ese récord británico, quizá el desenlace habría sido otro. En cambio, gastaron millones en fichajes apresurados como los de Yoane Wissa, Nick Woltemade y Anthony Elanga, y el equipo de Eddie Howe terminó 12.º. La marcha de Anthony Gordon se veía venir, pero la de Tonali al Tottenham ha sido el golpe más duro. Y lo peor es que Bruno Guimaraes también se irá pronto. Con los propietarios saudíes recortando la inversión, lo peor está por llegar y ni el traspaso de nueve cifras consuela, pues se malgastará. Nota: F

    Para el Tottenham: Otro fichaje espectacular. Un día después de pagar 85 millones de libras por Mateus Fernandes, los Spurs batieron su récord con Tonali. ¿Desesperación o ambición? Quizá solo sea la locura del mercado. Si Elliot Anderson vale 116 millones, ¿por qué no Tonali? El internacional italiano ha demostrado ser uno de los mejores centrocampistas de la Premier League en las últimas dos temporadas y parece una apuesta aún más segura para brillar bajo las órdenes de su compatriota Roberto De Zerbi que Fernandes. Por supuesto, pagar tanto dinero por un jugador de 26 años que aún tiene mucho que demostrar al más alto nivel sigue siendo una apuesta arriesgada, y una que los Spurs necesitan desesperadamente que dé sus frutos. Por ahora, a la afición no le importa. Tras años de frustración por la prudencia —o tacañería— en los fichajes bajo Daniel Levy, ven que el club ha dejado atrás a sus rivales de la Premier para contratar a uno de los centrocampistas más codiciados. Nota: B+

    Para Tonali: fichaje inesperado. Se esperaba que, tras la sanción por apuestas, recalaría en un grande de Europa; sin embargo, llega a un equipo que ha terminado 17.º en las dos últimas temporadas. ¿Qué pasó? Ningún club de la Serie A pudo pagar su regreso a Italia y la élite inglesa reculó ante el precio del Newcastle. Así que Tonali termina en el Tottenham, donde pasará sus mejores años, algo extraño. Si De Zerbi permanece más de dos temporadas —gran incógnita—, el movimiento podría beneficiarle a la larga. Nota: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 de julio: Denzel Dumfries (del Inter al Real Madrid, 20 millones de euros)

    La decisión del Inter de incluir una cláusula de rescisión tan baja en el contrato de Dumfries, pese a su importancia y a la lesión de tobillo que mermó su temporada 2025-26, resulta cuestionable. Aun así, cuando está en forma es uno de los mejores laterales ofensivos, así que cobrar solo 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) es un mal negocio para los nerazzurri, que podrían haber sacado mucho más por un jugador con dos años de contrato. Eso sí, quizá el Inter no tuvo más remedio: al renovar en septiembre de 2024, el holandés habría exigido esa cláusula, fijada en 25 millones para clubes extranjeros en 2025 y rebajada este año. Nota: C

    Para el Madrid: Parece otro fichaje muy astuto por parte del Real Madrid, que se está labrando una reputación de cazadores de gangas mientras se adapta a las estrictas normas financieras de La Liga. Dumfries vale al menos el doble de lo que han pagado los blancos, y esa cifra está muy por debajo de los 30 millones de euros que, según se informa, el club había reservado para un nuevo lateral derecho que compitiera con Trent Alexander-Arnold tras la salida de la leyenda del club, Dani Carvajal. Sin embargo, al igual que su homólogo inglés, Dumfries es un lateral derecho más peligroso en ataque que seguro en defensa, lo que deja al Madrid con cierto desequilibrio en esa posición que los equipos más fuertes podrían aprovechar. A sus 30 años no es una solución de futuro, pero por ese precio puede ser útil un par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Este movimiento, en su etapa actual de carrera, explica por qué el jugador pidió incluir esa cláusula de rescisión. Desde su llegada del PSV en 2021, ha sumado 55 participaciones en goles en 207 partidos como lateral derecho y ha ayudado al Inter a ganar la Serie A en las temporadas 2023-24 y 2025-26, además de llegar a dos finales de la Liga de Campeones. Ahora llega a Madrid con la presión algo más baja y la oportunidad de consolidar su legado. Será interesante ver si desplaza a Alexander-Arnold, pues se informa que ya habló con José Mourinho sobre su rol. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    2 de julio: Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City, 116 millones de libras)

    Para el Forest: sentimientos encontrados. Por un lado, la marcha de Anderson entristece, pues fue clave en la clasificación a la Europa League y en llegar a semifinales. Era el eje del equipo y sustituirlo no será fácil. Al menos el dinero no será un problema: si la cifra es de 116 o 130 millones de libras —el Forest dice la segunda—, es una cantidad colosal para un jugador fichado por solo 35 millones hace dos años. Así que, aunque se echará de menos a Anderson en el City Ground, en la junta predominará la satisfacción por el chollo que le han sacado al City. Nota: A

    Para el City: su nuevo Rodri. O, al menos, debería serlo. Aunque Rodri aún no ha aclarado sus planes, todo indica que el Balón de Oro dejará el Etihad este verano para volver a España; y, aun si se queda, el club necesitaba un sucesor digno para el mediocampista de 30 años. Nico González y Matheus Nunes nunca convencieron como ‘6’, pero Anderson, ya probado en la Premier, lideró la liga en toques y duelos ganados, y encaja a la perfección en el centro del campo de Enzo Maresca. Sin embargo, es el ejemplo más claro del «impuesto inglés». A sus 23 años, Anderson es muy bueno y puede convertirse en uno de los grandes, pero llega tras dos buenas temporadas en el Forest y sin haber jugado la Liga de Campeones. Si siguiera jugando con Escocia en lugar de con Inglaterra, el City no habría pagado una cifra de nueve cifras. Nota: C

    Para Anderson: el paso lógico en el momento oportuno. Está claro que ya le quedaba pequeño el Forest y ahora podrá demostrar su potencial en el City. La cuantía del traspaso generará mucha presión, y no sería el primer centrocampista inglés que sufre en el Etihad. Aun así, a sus 23 años parece más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la gran diferencia es que Rodri no debería bloquearle el camino al once. Aunque el futuro post-Guardiola es una incógnita, Anderson tiene la chance de consolidarse como uno de los mejores centrocampistas de Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Matheus Fernandes West Ham 2025-26Getty Images

    2 de julio: Matheus Fernandes (del West Ham al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el West Ham: una cuantiosa suma que contribuirá en gran medida a amortiguar el impacto económico del descenso de la Premier League. En cuanto los Hammers descendieron, quedó claro que sería necesario realizar algunas ventas importantes, y Fernandes era uno de sus activos más valiosos, un centrocampista de gran clase que ya atraía numerosas miradas de admiración por parte de los clubes rivales incluso antes de que su destino quedara sellado en la última jornada de la temporada. Su marcha, por lo tanto, no supone ninguna sorpresa. Lo sorprendente es que el West Ham haya obtenido justo lo que pedía pese a su débil posición negociadora. Por ello, su directiva, tan criticada, merece un raro elogio. Nota: A

    Para el Tottenham: Una confirmación más de que el club va en serio este verano. Tras dos campañas desastrosas, la segunda a punto de acabar en descenso, los Spurs han actuado con rapidez para no repetir esa situación. Si pagar 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke fue una declaración de intenciones, esto va más allá. Fernandes, de 21 años, es un jugador talentoso y polivalente que siempre pareció destinado a brillar en un equipo más fuerte. Además, Roberto De Zerbi lo ve ideal para su estilo. Sin embargo, el fichaje transmite cierta desesperación: los Spurs, que ya mostraron interés en Sandro Tonali, quieren renovar su mediocampo a cualquier precio y pagaron de más para alejar al Manchester United. Por eso el fichaje debe funcionar ya o se volverá en contra de los propietarios. Para dimensionar la cifra, el PSG pagó 60 millones de euros al Benfica por João Neves, y Fernandes aún está lejos de ese nivel, así que tendrá que demostrar que puede estar a la altura. Nota: C+

    Para Fernandes: A primera vista, un fichaje extraño. Se le vinculó con United, Liverpool y PSG, pero ha acabado en los Spurs, un paso lateral. Pero se espera que el equipo londinense sea más fuerte la próxima temporada y que De Zerbi potencie su juego. La incertidumbre sobre la permanencia del técnico es un riesgo, aunque Fernandes tendrá minutos desde el inicio, algo que quizá no habría logrado en otros destinos. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 de julio: Ismael Saibari (del PSV al Bayern de Múnich, 50 millones de euros)

    Para el PSV: una salida decepcionante, pero inevitable. Saibari ganó tres títulos consecutivos con el PSV y su influencia creció progresivamente durante ese tiempo. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que uno de los mejores equipos de Europa se hiciera con sus servicios. Algunos creen que el PSV debió esperar al Mundial para venderlo, pues podría haber brillado en Norteamérica, pero la cifra sigue siendo buena para un futbolista fichado al Genk por algo más de 5 millones de euros hace cuatro años. Es probable que el dinero se invierta bien en un club que, pese a vender a sus mejores jugadores, sigue ganando títulos en los Países Bajos. Nota: B 

    Para el Bayern: un fichaje brillante. El valor de mercado de Saibari no había hecho más que aumentar en las últimas semanas gracias a sus actuaciones con Marruecos: marcó en los tres partidos de la fase de grupos y transformó el penalti decisivo ante Holanda en dieciseisavos. Sin embargo, como reconoció el director deportivo Max Eberl, el Bayern llevaba meses trabajando en el fichaje. No fue una decisión impulsiva; los bávaros llevaban tiempo convencidos de que Saibari tiene la técnica, el esfuerzo y la versatilidad para aportar a una delantera ya estelar, y nada hace pensar lo contrario. Nota: A

    Para Saibari: el mejor verano de su vida. El Mundial no podría irle mejor: sus dinámicas actuaciones con la impresionante selección marroquí han llamado la atención de cualquier aficionado. Ahora ha completado el clásico fichaje «de ensueño» por «uno de los clubes más grandes del mundo», aunque hacerse un hueco en un once con Harry Kane, Luis Díaz, Michael Olise y Jamal Musiala puede ser una pesadilla. Aun así, sus mejores años están por llegar y ahora mismo se siente en la gloria, convencido de que puede aportar mucho al Bayern. Vincent Kompany lo ve igual: Saibari encaja mejor en su estilo que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 de julio: Marco Palestra (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    Para el Atalanta: Tras vender a Ederson al Manchester United, esta operación parece otro negocio inteligente. Los 55 millones de euros (47 millones de libras/62 millones de dólares) recibidos por Palestra, formado en la cantera pero con pocos partidos en el primer equipo, se convierten en beneficio neto para el club, que ya planeaba venderlo tras su cesión al Cagliari. El jugador de 21 años se convierte en la cuarta venta más cara de la historia del club. Aunque es una pena que no se quede en Bérgamo para dejar huella en el club al que llegó con 10 años, el interés del Inter y del Chelsea le subió los humos y retenerlo siempre fue una tarea ardua. Nota: A

    Para el Chelsea: muestra la influencia de Xabi Alonso como director deportivo. El español aprobó el fichaje y el club actuó con rapidez, adelantándose al Inter en 24 horas. Se esperaba que Palestra fichara por el campeón italiano, así que es un golpe de efecto. Se trata de un lateral versátil, veloz y potente, nombrado Mejor Defensor de la Serie A 2025-26, que debería encajar en el sistema de Alonso, ya sea en defensa de tres o de cuatro, y adaptarse a la Premier League. Sin embargo, haber pagado 55 millones de euros parece un sobrecoste: es una cifra descomunal para la Serie A, muy superior a la oferta del Inter, y el jugador, con solo una temporada destacada a sus 21 años, aún está verde. Hay riesgo. Nota: B

    Para Palestra: solo él puede explicar por qué escogió al Chelsea en vez del Inter, club de su infancia y del que se dice que era seguidor. Pero la oferta salarial de los blues, cercana a las 100 000 libras semanales, doblaba la de los nerazzurri y probablemente inclinó la balanza. Aun así, tiene las cualidades para triunfar en la Premier y no dudó en medirse en la máxima categoría inglesa. Le animará el éxito de Riccardo Calafiori en el Arsenal, mientras que Giovanni Leoni fichó por el Liverpool el verano pasado, lo que muestra que cada vez más italianos abandonan la Serie A pronto. Además, la firmeza de Alonso por ficharlo sugiere que podría ser una pieza clave para el nuevo técnico. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junio: Gonçalo Ramos (del París Saint-Germain al AC Milan, 75 millones de euros)

    Para el PSG: ¡Bingo! Los campeones de Europa se ríen de camino al banco tras encontrar a alguien dispuesto a pagarles una suma ridícula por un suplente que no fue titular en la Liga de Campeones la temporada pasada. Ramos llegó como solución ofensiva, pero pasó la temporada en el banquillo, ya que Luis Enrique prefirió a Dembélé como «falso nueve». Tampoco ayuda que, en la selección, siga siendo suplente de un Cristiano Ronaldo de 41 años. Los grandes clubes no se peleaban por él este verano, y menos por 75 millones. Pero con esta venta el PSG ya tiene más de la mitad para fichar a Yan Diomande, un delantero que sí puede mejorar su ataque. Nota: A+

    Para el Milan: Alucinante. Ramos es un buen delantero: mostró potencial en el Benfica y marcó 45 goles en tres temporadas con el PSG, aunque saliendo desde el banquillo. Pero su precio no tiene sentido, menos aún para un Milan que no está precisamente nadando en dinero. La operación podría indicar la salida de Rafael Leão, mientras que la presencia de Jorge Mendes y la buena relación entre Gerry Cardinale y Nasser Al-Khelaifi alimentan las especulaciones. Nadie sabe por qué el Milan pagó esa cifra récord. Insistimos: creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería aportar todo lo que Rubén Amorim espera de su ‘9’. Pero es el fichaje más caro en Italia desde el fichaje de Romelu Lukaku por el Inter, y Ramos no ofrece la misma garantía de goles. Nota: D+

    Para Ramos: por fin llega su oportunidad de ser protagonista. Cuando marcó un hat-trick con Portugal en el Mundial 2022, parecía que había nacido una estrella. Sin embargo, Roberto Martínez prefirió mantener a Ronaldo y el joven perdió años de crecimiento. En París ocurrió algo similar: pese a la calidad de la plantilla, se le veía solo como un buen revulsivo. Ahora, por fin, podrá ser el protagonista. Será la punta de lanza de un nuevo AC Milan, que sigue siendo uno de los clubes más importantes del fútbol mundial. La presión para justificar su fichaje será enorme, porque, aunque es una cifra elevada en cualquier caso, es astronómica para un equipo de la Serie A. Te toca a ti, Gonçalo, es hora de demostrar tu valía... Nota: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junio: Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)

    El Brighton vuelve a brillar en los traspasos: vende por 52 millones de libras (70 millones de dólares) a un jugador fichado hace seis años por solo 2 millones. Además, el contrato del defensa holandés expiraba en 12 meses, así que cobrar esta cifra es un éxito. Reinvertirán parte de ese dinero en un sustituto de gran potencial, como el joven talento de los Spurs, Luka Vuskovic, tras su cesión en el Hamburgo. Además, cuentan con Lewis Dunk y Olivier Boscagli, e Igor Julio regresa del West Ham. Nota: A

    Para el Tottenham: Es un fichaje impulsado por el nuevo entrenador, Roberto De Zerbi, quien ya trabajó con Van Hecke en el Brighton. Parece que los Spurs han pagado de más por el central, pese a que el jugador entraba en su último año de contrato. Podría haberse cerrado en unos 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton es un negociador duro y el Tottenham quizá sintió la presión de actuar; se había informado de que sus rivales de la Premier League, el Chelsea y el Liverpool, estaban interesados en Van Hecke, mientras que parece casi seguro que el capitán del club, Cristian Romero, se marchará este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el centro de la defensa, Micky van de Ven, podría seguir sus pasos. Al menos se aseguran un defensa consolidado en la Premier, de 26 años, buen pasador y con el carácter que les ha faltado. Podría formar pareja con el fichaje libre Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: El movimiento le conviene. Tras anunciar que no renovaría en el Amex, avanza en su carrera y podría ver el traspaso como un trampolín hacia metas mayores tras consolidarse en la Premier League. Al no concretar Chelsea ni Liverpool su interés, para ser titular en un “Seis Grandes” el Tottenham le ofrece la mejor opción, aunque sin Europa. Ya conoce el estilo del técnico italiano, lo que agilizará su adaptación. Los Spurs solo pueden mejorar tras otra temporada decepcionante, y la pareja con Senesi se antoja sólida sobre el papel, aportando una base defensiva mientras el club atraviesa un periodo de transición tras evitar el descenso en 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junio: Víctor Muñoz (del Osasuna al Liverpool, 34,5 millones de libras)

    Osasuna fichó al jugador el verano pasado por 5 millones de euros, pero tenía una cláusula del 50 % a favor del Real Madrid. De los 40 millones de su cláusula de rescisión (34,5 millones de libras/45 millones de dólares), 20 millones irán a parar a las arcas del conjunto blanco, si bien los 15 millones restantes (13 millones de libras/17 millones de dólares) siguen siendo una cifra considerable para un club de la envergadura de Osasuna. Su salida era previsible tras marcar 12 goles, ser convocado con España para el Mundial y activar una cláusula que les dejó sin margen de negociación. Nota: B-

    Para el Liverpool: Es el primer fichaje de la era Andoni Iraola y aviva la rivalidad en el mercado con el Newcastle. Los Magpies lo tenían apalabrado como recambio de Anthony Gordon, fichado por el Barcelona, pero los Reds, oliendo la oportunidad, se adelantaron aunque la negociación con los de Tyneside ya estaba avanzada. Para los Reds es un golpe maestro: fichan a un joven extremo muy valorado por una cifra que puede parecer de ganga. Muñoz puede actuar por ambas bandas o por el centro, aportando la calidad y profundidad que el equipo necesita tras la salida de Mohamed Salah y la lesión de Hugo Ekitike. Su velocidad, trabajo defensivo y polivalencia lo convierten en el perfil ideal para el estilo de Iraola, quien habría empujado por su fichaje. Ahora solo falta que su llegada no frene el crecimiento de Rio Ngumoha, algo que, según el club, no ocurrirá. Nota: A 

    Para Muñoz: tras aceptar ambas ofertas, la elección final fue suya, y es lógico que optara por Anfield. A sus 22 años ya ha cambiado varias veces de equipo y este será su tercer gran club. Tras formarse en La Masía del Barcelona y pasar por el Real Madrid, llegó a Osasuna hace solo un año. Ahora busca asentarse y consolidarse como estrella a largo plazo, y su compatriota Iraola puede ser el técnico ideal para ayudarle. Deberá pelear por un puesto en el once, sobre todo si llega Yan Diomande, pero su versatilidad le brindará chances en la renovada delantera. Nota: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junio: Ibrahima Konaté (del Liverpool al Real Madrid, libre)

    Liverpool estaba entre la espada y la pared con el futuro de Konaté. Podría haberse evitado si no se hubiera dejado que el contrato del defensa expirara. Si los Reds le hubieran renovado en su mejor momento, durante la temporada 2024-25 en la que ganaron el título, habrían obtenido una buena cantidad al venderlo; sin embargo, el francés se marchó gratis tras una temporada individual desastrosa. En ese contexto, habría sido extraño que el Liverpool aceptara las desorbitadas exigencias salariales de Konaté (alrededor de 250 000 libras a la semana) tras una temporada caótica, llena de errores, y tras meses de negociaciones infructuosas, pese a que en abril el jugador asegurara estar cerca de un acuerdo. Al menos ya ficharon a Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet, pero el proceso fue una pérdida de tiempo. Nota: D

    Para el Real Madrid: Es de suponer que el club blanco, que lleva tiempo tras el jugador, le ofrecerá el salario astronómico que busca. Aunque no pagará traspaso, asumir ese sueldo es un riesgo tras su floja temporada. Cabe recordar que, según la prensa, el Real Madrid retiró su interés en noviembre pasado, lo cual dice mucho. A sus 27 años, el francés sigue siendo un central sólido cuando está en forma, y el club confía en que recupere su mejor nivel. Es una apuesta relativamente barata para un puesto de necesidad; David Alaba se marcha, Antonio Rüdiger ya no está en su mejor momento, Éder Militão sigue lesionado y Dean Huijsen aún es muy joven. Sin embargo, Konaté no es una solución de primer nivel, y la operación puede fracasar pronto bajo el intenso escrutinio de afición y prensa. Nota: B

    Para Konaté: El gran ganador es el jugador, que logra el fichaje soñado por el Real Madrid y el sueldo que ansía. Deberá adaptarse rápido como titular junto a Huijsen; en el exigente Bernabéu no se tolerarán los errores que mostró en Anfield. Ha imitado a Trent Alexander-Arnold, quien también llegó gratis y sufrió en su debut; esa experiencia debe servirle de advertencia. Si recupera rápido la confianza, podrá consolidarse como pieza clave en el nuevo Real Madrid de José Mourinho. Pero nada está garantizado. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, gratis)

    Para el Manchester City: se marcha una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas de la historia de la Premier League, un centrocampista ofensivo trabajador e innovador que resultó clave en la etapa dorada del club. Era el jugador perfecto para Guardiola, quien le quería como a un hijo y lloró en su despedida en el Etihad. Guardiola quería que el jugador de 31 años acabara su carrera en el City, pero la salida se veía venir. Que se marche gratis no es lo ideal financieramente, pero se lo tenía bien ganado tras nueve años de servicio estelar. Se echará mucho de menos su habilidad, su inteligencia y, sobre todo, su personalidad. Nota: D

    Para el Real Madrid: dos motivos para celebrar. Los Blancos no solo han fichado a un jugador de una calidad excepcional a coste cero, sino que además le han ganado la partida a su acérrimo rival, el Barcelona, en la puja por su fichaje. Tras meses de especulaciones —algunas de las cuales incluso comentó el propio Bernardo—, su fichaje por el Camp Nou parecía un hecho. Sin embargo, la llegada de José Mourinho al Bernabéu lo cambió todo. El técnico lo convirtió en prioridad y cerró el fichaje en menos de 36 horas. Aunque sus mejores días quedaron atrás, la pasada Premier mostró que aún puede decidir partidos clave, como su actuación ante el Arsenal en el Etihad. Además, es el ejemplo perfecto para los jóvenes del Madrid: talento y esfuerzo en una misma persona. Por eso los blancos adelantaron a los culés. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: el fichaje por un equipo español que tanto buscaba. Durante al menos los últimos tres veranos, se le vinculó con un traspaso a un grande de La Liga, pero Guardiola siempre le convenció para quedarse. Esta vez no hubo forma de hacerle cambiar de opinión, así que por fin jugará en uno de los grandes tradicionales de Europa. El Madrid atraviesa un momento difícil tras ser desbancado por el Barça, pero ayudar a Mourinho a recuperar la cima será un reto que aceptará y disfrutará. La competencia en el Madrid es intensa y ya no es tan dinámico como antes, pero, como dice Guardiola, las primeras cinco yardas están en la cabeza, y en eso pocos son más rápidos que el ex capitán del City. Aunque quizá hubiera sido mejor ficharlo antes, Bernardo tiene la experiencia y la calidad para seguir el ejemplo de Luka Modrić y brillar en España hasta bien entrados los 30. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: La salida de Cucurella resulta extraña. Llegó en 2022 y, tras un inicio irregular, se convirtió en pieza clave de la defensa. En su mejor momento, está entre los mejores del mundo en su posición. Sin embargo, el Chelsea pagó de más al ficharlo por 60 millones de libras (80 millones de dólares) y, como ya había expresado su deseo de marcharse y criticado la gestión del club, recuperará unos 52 millones de libras (69 millones de dólares), lo que confirma que no era intocable. Además, con 28 años a la vista, su valor podría bajar. Su marcha deja a una plantilla inexperta sin uno de sus referentes, pero el Chelsea confía en que el joven Jorrel Hato y el fichaje esperado, Valentín Barco, cubran el vacío. Nota: B-

    Para el Real Madrid: El club, que ya invirtió fuerte en un lateral izquierdo el pasado verano (Álvaro Carreras, procedente del Benfica), vuelve a gastar mucho por Cucurella, jugador señalado por su nuevo (y antiguo) entrenador. Pagaron 60 millones, una cifra elevada para un club que suele ser austero, así que esperan un retorno inmediato de un jugador cuyo nivel ha bajado en los últimos meses. Cucurella, que cumplirá 28 años pronto, debería estar en su mejor momento, pero ¿cuántos años más de alto nivel podrá dar? Al menos, encaja con el perfil «Mourinho» por su energía y agresividad. Con este fichaje, el Madrid tiene cuatro laterales izquierdos (Cucurella, Carreras, Mendy y Fran García), así que alguna salida parece inevitable. Nota: C

    Para Cucurella: Es el gran beneficiario. Deja un Chelsea inestable y llega a uno de los clubes más grandes del mundo en su mejor momento. Se había informado de que el defensa quería volver a España, decepcionado con la gestión de los «BlueCo» en Stamford Bridge, pero nadie esperaba que acabara en el Bernabéu pese al interés del Atlético. No extraña que el acuerdo se cerrara rápido: Cucurella dijo sí en cuanto sonó el teléfono. Con Mourinho ya fijado en él, parte como titular, aunque Carreras rotará. Pero, dada la elevada inversión, deberá rendir desde el primer momento; de lo contrario, la exigente afición del Bernabéu, especialmente crítica con sus lazos barcelonistas, se le echará encima. Nota: A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)

    Para el Liverpool: una despedida emotiva. Robertson es uno de los mejores fichajes de la historia del club. Llegó del Hull City en 2017 por solo 8 millones de libras y, en su mejor momento, fue el mejor lateral izquierdo del mundo. Sin embargo, a sus 32 años su rendimiento se resintió, así que el club fichó a Milos Kerkez el pasado verano para sustituirlo y buscó traspasarlo en invierno tras recuperar a Kostas Tsimikas de la Roma. El problema es que Kerkez aún no se ha adaptado a Anfield, y durante la difícil temporada 2025-26 se notó la falta de experiencia, tenacidad y liderazgo de Robertson. La afición teme que, sumada a la marcha de Mohamed Salah, su salida empeore el nivel del equipo. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un fichaje sorprendente. Es obvio que los Spurs intentaron fichar a Robertson en enero, pero resultaba difícil entender exactamente por qué. Puede que a la plantilla del Tottenham le faltara calidad y profundidad en varias zonas del campo, pero el lateral izquierdo no era precisamente una de ellas. Ben Davies acababa de romperse el tobillo, claro está, pero los Spurs aún contaban con Destiny Udogie y el versátil Djed Spence, mientras que el joven brasileño Souza acababa de llegar procedente del Santos. La idea era que su llegada aportara estabilidad a un vestuario convulso y ayudara al nuevo técnico, Roberto De Zerbi, a imponer una cultura de compromiso total. Que finalmente llegue gratis es un detalle, pero sigue pareciendo un fichaje innecesario. Nota: C

    Para Robertson: Decisión extraña. Se entiende que quisiera marcharse en enero: era suplente de un jugador irregular y buscaba minutos en la Premier antes del Mundial, algo que los Spurs le prometían. Finalmente fue titular más de lo esperado en la segunda vuelta, así que llega en buena forma a Norteamérica. Pero nunca tuvo opciones de quedarse en Anfield, pues el Liverpool nunca le ofreció renovar. Tenía otras opciones, como la Juventus, así que extraña que elija un club que apenas evitó el descenso en la última jornada. Quizá ahora lo ve más atractivo, porque De Zerbi puede mejorar al equipo durante el verano. Aun así, no creemos que vaya a jugar mucho más en Londres que la temporada pasada en Liverpool. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    El Newcastle cambió de estrategia. Retuvo a Alexander Isak el verano pasado hasta dejarlo marchar al Liverpool. Habría sido mejor cederlo antes, pues su agitación perjudicó a Eddie Howe y al equipo. Ahora han vendido rápido a otro delantero descontento, Gordon, por una cifra fantástica. Es trabajador y versátil, pero nunca ha demostrado valer los 69 millones de libras que costó. El reto es invertir bien ese dinero, algo que ya fallaron con Isak, y atraer talento este verano. Los Magpies ya no pueden ofrecer la Champions League a posibles fichajes, y su pobre 12.º puesto en la Premier, sumado al deseo de Gordon de seguir a Isak y abandonar St. James’ Park, muestra que el club no es una amenaza seria para la élite inglesa bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: Una señal preocupante. El club, que llevaba tiempo sin poder invertir por sus problemas económicos, gastó 80 millones en Gordon nada más sanear sus cuentas. El internacional inglés, capaz de jugar en cualquier posición de la delantera y de presionar sin pausa —a diferencia de Marcus Rashford—, aportará profundidad, pero el precio sigue siendo elevado. Es innegable que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría brillar en el Mundial y que marcó 10 goles en la Liga de Campeones esta temporada, pero seis fueron ante el Qarabag y el Union Saint-Gilloise, y la mitad de penalti. En la Premier marcó solo 12 goles en 60 partidos, cifra más cercana a su verdadera media. Aunque Gordon puede dar a Flick el extremo que busca y cobra menos que Rashford, había opciones más baratas, lo que confirma que el Barça sigue gastando más de la cuenta. Nota: C+

    Para Gordon: El sueño cumplido. A pesar de su irregularidad en la Premier, sobre todo en los últimos dos años, por fin ficha por un grande. Admitió que se dejó llevar por los rumores que lo acercaban al Liverpool, el equipo de su ciudad y de su infancia, y que en un principio parecía que iría al Bayern este verano. Sin embargo, los bávaros, como es lógico, se echaron atrás por el precio, y ahí radica el gran reto al que se enfrenta ahora Gordon. La posible llegada de Julián Álvarez le restaría protagonismo, pero seguirá bajo enorme presión para justificar su fichaje, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador de reparto. Deberá ganarse un puesto en un equipo lleno de estrellas, y eso no es fácil. Basta ver a Rashford, ahora prescindible pese a sus 28 goles y asistencias en su debut. Aun así, Gordon puede considerarse afortunado: pasa de jugar con Anthony Elanga a hacerlo junto a Lamine Yamal. Nota: A

    Mark Doyle