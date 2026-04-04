Fichajes gratuitos... La pareja del Real Madrid y el Barcelona encabeza la lista de oro

A medida que se acerca el final de la temporada 2025-2026, las noticias sobre los jugadores cuyos contratos expiran en junio copan las listas de fichajes. Desde Rüdiger hasta Lewandowski, los aficionados al fútbol esperan con entusiasmo el destino de estas estrellas capaces de cambiar el equilibrio de los grandes clubes sin coste alguno, en un mercado de agentes libres que en los últimos años se ha convertido en uno de los más emocionantes y demandados.

Casemiro, exjugador del Real Madrid y actual jugador del Manchester United, ha anunciado que no renovará su contrato, que expira en junio, confirmando que su marcha es un hecho. En cuanto a otras estrellas como Rüdiger y Konaté, su futuro sigue siendo incierto, mientras los grandes clubes, entre ellos el Real Madrid y el Barcelona, siguen de cerca su situación, preparados para ficharlos sin coste alguno.

El Inter de Milán, campeón de la penúltima edición de la Liga de Campeones, podría experimentar cambios en la portería. El contrato de Yann Sommer expira el 30 de junio de 2026, y parece que recibirá múltiples ofertas, mientras que no se han registrado negociaciones para renovar su contrato. Si decide quedarse, ocupará el puesto de portero suplente, mientras que Vicario, el portero del Tottenham, es el principal candidato para sucederle.

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