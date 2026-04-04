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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga SantanderGetty Images Sport
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Fichajes gratuitos... La pareja del Real Madrid y el Barcelona encabeza la lista de oro

FEATURES
Al Ahli
Real Madrid
Barcelona
Manchester United
Manchester City
Roma
Juventus
Liverpool
Inter Milán
Y. Sommer
M. Celik
A. Robertson
I. Konate
Carlos Henrique Casemiro
L. Goretzka
B. Silva
F. Kessie
R. Lewandowski
D. Vlahovic
Antonio Rüdiger
Arabia Saudita
España
Inglaterra
Italia
Suiza
Turquía
Escocia
Francia
Brasil
Alemania
Portugal
Costa de Marfil
Polonia
Serbia

Estrellas sin contrato

A medida que se acerca el final de la temporada 2025-2026, las noticias sobre los jugadores cuyos contratos expiran en junio copan las listas de fichajes. Desde Rüdiger hasta Lewandowski, los aficionados al fútbol esperan con entusiasmo el destino de estas estrellas capaces de cambiar el equilibrio de los grandes clubes sin coste alguno, en un mercado de agentes libres que en los últimos años se ha convertido en uno de los más emocionantes y demandados.

Casemiro, exjugador del Real Madrid y actual jugador del Manchester United, ha anunciado que no renovará su contrato, que expira en junio, confirmando que su marcha es un hecho. En cuanto a otras estrellas como Rüdiger y Konaté, su futuro sigue siendo incierto, mientras los grandes clubes, entre ellos el Real Madrid y el Barcelona, siguen de cerca su situación, preparados para ficharlos sin coste alguno.

El Inter de Milán, campeón de la penúltima edición de la Liga de Campeones, podría experimentar cambios en la portería. El contrato de Yann Sommer expira el 30 de junio de 2026, y parece que recibirá múltiples ofertas, mientras que no se han registrado negociaciones para renovar su contrato. Si decide quedarse, ocupará el puesto de portero suplente, mientras que Vicario, el portero del Tottenham, es el principal candidato para sucederle.

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    • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

      Una defensa repleta de grandes nombres

      Puede que el nombre de Zeki Çelik no sea tan conocido, pero el lateral turco podría abandonar la Roma, mientras la Juventus sigue de cerca la situación. Por otro lado, el futuro de Andy Robertson sigue siendo incierto, ya que el jugador escocés aún no ha decidido su destino y se ha limitado a decir: «Si este es mi último año, que así sea».

      En el centro de la defensa, Konaté encabeza la lista como uno de los nombres más destacados, con el Real Madrid, el París Saint-Germain y el Chelsea siguiendo de cerca su futuro, mientras que el jugador francés aún no ha respondido a las ofertas de renovación presentadas por el Liverpool, en medio de temores de que se repita la experiencia de Alexander-Arnold.

      Junto a Konaté, destaca Antonio Rüdiger, que parece estar cerca de renovar su contrato con el Real Madrid, después de que la idea se planteara hace meses y de que parezca que la decisión final será a favor de su permanencia. Así lo ha informado el diario español «Marca».

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    • Al Shabab v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

      En plena plaza, a punto de partir

      Casemiro se suma a la lista de jugadores que abandonan el club, tras anunciar su marcha del Manchester United, a pesar de los intentos de la afición por disuadirlo de su decisión. Leon Goretzka también abandonará el Bayern de Múnich al cumplir los treinta años, aunque su futuro sigue sin estar claro, a pesar de los rumores que lo vinculan con el Atlético de Madrid.

      Por su parte, Bernardo Silva ha anunciado su salida del Manchester City, al tiempo que resurgen los rumores sobre su posible fichaje por el Barcelona, mientras que Frank Kessié aún no ha decidido su futuro entre la liga saudí y la italiana.

    • FBL-EUR-C1-BARCELONA-NEWCASTLEAFP

      Un ataque que oscila entre la ambigüedad y la innovación

      Robert Lewandowski acapara los titulares tras sus enigmáticas declaraciones sobre su futuro en el Barcelona, lo que aviva las especulaciones sobre su posible marcha, según informa el diario español «Marca».

      Por otro lado, parece que el delantero de la Juventus, Vlahović, está a punto de renovar su contrato por unos siete millones de euros, lo que le mantiene en la lista de los jugadores libres más cotizados de Europa en el centro de los grandes fichajes del verano.

      Esta lista no se limita solo a estrellas conocidas, sino que incluye nombres capaces de cambiar el rumbo de cualquier equipo. El mercado de agentes libres se animará en los próximos meses, y los grandes clubes se preparan para movimientos importantes, ya sea para cerrar fichajes gratuitos o para reforzar sus plantillas sin un coste económico significativo.