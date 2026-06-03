¡Fichaje sorpresa y golpe maestro sin coste de traspaso! El Real Madrid está a punto de dar un doble golpe espectacular

Según Fabrizio Romano, Denzel Dumfries, del Inter de Milán, fichará por el Real Madrid. El club blanco pagará la cláusula de 20 millones de euros, pues no ha negociado con los nerazzurri. El holandés, con contrato en el Inter hasta 2028, llega al Bernabéu.

Llegó en 2019 del PSV Eindhoven por 14 millones, se hizo titular y en la 2024/25 marcó 11 goles y dio 6 asistencias en 47 partidos.

Fue clave en la clasificación a la final de la Champions: en las semifinales ante el Barcelona firmó dos goles y tres asistencias, participando en seis de los siete tantos del Inter.