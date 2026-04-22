Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
Sebastian HoeneßGetty Images
SID

Traducido por

¿Fichaje sensacional por el Real Madrid? Sebastian Hoeneß, del VfB Stuttgart, responde a los rumores

Bundesliga
Fichajes
S. Hoeness
Álvaro Arbeloa
VfB Stuttgart
Real Madrid
Primera División

El entrenador del VfB Stuttgart, Sebastian Hoeneß, ha reaccionado con cautela ante los rumores sobre el interés del Real Madrid.

«Eso no me preocupa demasiado», declaró antes de la semifinal de la Copa DFB contra el SC Friburgo del jueves, y añadió que estaba «centrado en la recta final» de la temporada.

Según Sport Bild, el Real Madrid lo considera para sustituir a Álvaro Arbeloa el próximo verano.

  • Arbeloa, que se encamina hacia una temporada sin títulos con el Real Madrid, reemplazó a Xabi Alonso en enero tras su destitución. Pese a que su contrato vence en 2027, tras la eliminación en cuartos de la Champions ante el Bayern, todo indica que dejará el cargo al final de este curso. The Athletic calificó su salida como «muy probable» la semana pasada.

    Para reconstruir un equipo ganador, el Real Madrid baraja varios nombres, entre ellos el de Hoeneß. Según Sport Bild, los madridistas siguen de cerca al técnico alemán de 43 años, impresionados por el valiente estilo de juego del Stuttgart y su capacidad para construir un equipo competitivo sin fichar estrellas consolidadas.

    • Anuncios
  • Sebastian HoeneßGetty

    El entrenador del VfB, Hoeneß, espera con impaciencia su segunda final de Copa consecutiva: «Todos estamos muy motivados»

    El entrenador del vigente campeón no podrá contar con el defensa central Finn Jeltsch, de 19 años, para el partido contra el Sport-Club debido a una lesión abdominal sufrida el fin de semana ante el Bayern (2-4). Hoeneß lo confirmó el miércoles: «En unos días le harán pruebas y entonces quizá podamos precisar cuánto tiempo estará de baja».

    Pese a ello, Hoeneß mantiene la ilusión por el duelo con el Sport-Club: «Todos estamos muy motivados». Tras ganar la copa el año pasado, el club «le ha cogido el gusto. Ganar títulos es lo máximo. Estar en Berlín fue fantástico», recordó Hoeneß sobre la final contra el Arminia Bielefeld (4-2) del año pasado. «Levantar la copa fue magnífico. Queremos volver a vivirlo».

    Sin embargo, advierte que el Friburgo llega «con el pecho hinchado»: los de Friburgo alcanzaron las semifinales de la Europa League y aún pueden lograr dos títulos. «Han evolucionado bien y están haciendo una gran temporada, pero mañana iremos a ganarles», sentenció.

DFB-Pokal
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
Friburgo crest
Friburgo
SCF
Primera División
Real Betis crest
Real Betis
BET
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA