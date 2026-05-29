Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-BARCELONAAFP
Jonas Rütten

Traducido por

¿Fichaje gratis? La próxima superestrella podría firmar por el FC Barcelona

Primera División
Fichajes
Premier League
A. Gordon
J. Alvarez
B. Silva
Barcelona
Newcastle
Atlético Madrid
M. Casado

Al parecer, el FC Barcelona ya se mueve en el mercado de fichajes pese a haber terminado la temporada. ¿Conseguirá pronto un espectacular triplete?

El Barça está a punto de cerrar el fichaje de Anthony Gordon por 80 millones de euros. El delantero ya se ha sometido al reconocimiento médico. 

En cuanto a Julián Álvarez, del Atlético, su traspaso podría cerrarse en días: ya pidió salir y el Barça ofertó 100 millones. 

  • Los catalanes están cerca de cerrar el fichaje de un tercer jugador estrella. Desde enero se sabía que Bernardo Silva quería llegar al Barça. El contrato del centrocampista de 31 años con el Manchester City vence el 30 de junio, tras nueve temporadas, 460 partidos, 76 goles y 77 asistencias.

    Según A Bola, el Barça avanza en las negociaciones y el jugador estaría dispuesto a reducir su salario para fichar. 

    Según Sport, el jugador, gran admirador del club y con lazos personales en la ciudad, ya contactó al Barça en invierno a través de su agente, Jorge Mendes. 

    • Anuncios
  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    Al parecer, el FC Barcelona cambia de estrategia con Bernardo Silva

    En ese momento el Barcelona creía tener suficiente mediocampo y, en vez de fichar a Silva, optó por sus canteranos Marc Casado y Marc Bernal. Ahora, la posible salida de Casado podría ser la clave para contratar a Álvarez.

    El Atlético ya mostró interés en enero, así que podría incluirse al joven de 22 años como parte de la operación por Álvarez.

    ¿Fichajes multimillonarios pese a una deuda colosal? ¿Cómo puede el Barça permitirse nuevas superestrellas?