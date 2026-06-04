El presidente Florentino Pérez corteja a los votantes con Ibrahima Konaté y José Mourinho, mientras que su rival, Enrique Riquelme, promete fichar a Erling Haaland y Rodri. Ambos candidatos se superan con «regalos» de cara a las elecciones del Real Madrid, que se celebrarán el domingo.
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Fichaje espectacular y cifra astronómica: José Mourinho será el nuevo entrenador del Real Madrid, con una condición
Pérez, que convocó elecciones extraordinarias tras una confusa rueda de prensa, planea contratar a Mourinho, de 63 años, para reemplazar a Álvaro Arbeloa. El candidato publicó un vídeo en el que se ve al exentrenador del Real Madrid con una camiseta del club y diciendo solo «sí».
El jueves, el Benfica comunicó a la bolsa que, si Pérez gana las elecciones, fichará a Mourinho y fijó una cláusula de rescisión de 15 millones de euros, cifra superior a los seis millones que se rumoreaban.
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Real Madrid: Enrique Riquelme promete a los aficionados a Haaland y a Rodri
El presidente Pérez quiere fichar a Konaté, central libre tras dejar el Liverpool, para el Madrid.
Su rival, Riquelme, no se conformó con fichajes sin coste de traspaso. En Antena 3 afirmó que quiere al delantero Haaland, quien desea jugar en el Real, y al centrocampista Rodri: «Tiene contrato con el City, pero el lunes iniciaremos las conversaciones».
Rodri podría cubrir el hueco en el centro del campo defensivo y encaja en el perfil. «Si me convierto en presidente, jugará en el Real Madrid», prometió Riquelme.