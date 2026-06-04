Fichaje espectacular y cifra astronómica: José Mourinho será el nuevo entrenador del Real Madrid, con una condición

Pérez, que convocó elecciones extraordinarias tras una confusa rueda de prensa, planea contratar a Mourinho, de 63 años, para reemplazar a Álvaro Arbeloa. El candidato publicó un vídeo en el que se ve al exentrenador del Real Madrid con una camiseta del club y diciendo solo «sí».

El jueves, el Benfica comunicó a la bolsa que, si Pérez gana las elecciones, fichará a Mourinho y fijó una cláusula de rescisión de 15 millones de euros, cifra superior a los seis millones que se rumoreaban.