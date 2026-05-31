¿Fichaje de Viktor Gyokeres? Tras perder la final de la Liga de Campeones, se prevé que el campeón de la Premier League refuerce dos posiciones

Tras perder en los penaltis en el Puskas Arena, Keown ha señalado la delantera como el principal aspecto a mejorar. El exdefensa cree que, aunque el equipo hizo un trabajo admirable al acabar con 22 años sin títulos nacionales, la distancia con la élite europea exige fichar jugadores decisivos de gran nivel.

En declaraciones a TNT Sports, señaló dos posiciones clave: «Quizá vuelvan a fijarse en el delantero. Kai Havertz jugó los 90 minutos esta noche, pero es solo el segundo partido completo que termina en 18 meses. Para Viktor Gyokeres fue una noche difícil, así que esa podría ser una zona en la que el Arsenal se fije. Quizá también en la banda izquierda. Mikel Arteta reforzará el equipo, de eso no hay duda», concluyó.



