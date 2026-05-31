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¿Fichaje de Viktor Gyokeres? Tras perder la final de la Liga de Campeones, se prevé que el campeón de la Premier League refuerce dos posiciones
Keown pide refuerzos para la delantera
Tras perder en los penaltis en el Puskas Arena, Keown ha señalado la delantera como el principal aspecto a mejorar. El exdefensa cree que, aunque el equipo hizo un trabajo admirable al acabar con 22 años sin títulos nacionales, la distancia con la élite europea exige fichar jugadores decisivos de gran nivel.
En declaraciones a TNT Sports, señaló dos posiciones clave: «Quizá vuelvan a fijarse en el delantero. Kai Havertz jugó los 90 minutos esta noche, pero es solo el segundo partido completo que termina en 18 meses. Para Viktor Gyokeres fue una noche difícil, así que esa podría ser una zona en la que el Arsenal se fije. Quizá también en la banda izquierda. Mikel Arteta reforzará el equipo, de eso no hay duda», concluyó.
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Las dificultades de los gyokeres
Gyokeres, fichado por 64 millones de libras el verano pasado, ha tenido una primera temporada irregular en el Emirates Stadium. Sorprendió su exclusión del partido más importante del club en años, lo que sugiere falta de confianza del técnico en los momentos clave. Aunque Havertz marcó en Budapest, sus problemas físicos le han limitado a solo siete titularidades en la Premier League esta temporada.
El exjugador del Liverpool Steven Gerrard coincidió con Keown sobre la falta de profundidad. «Tienen que hacerlo», afirmó. «Este ha sido el partido 63 del Arsenal. Necesitas más de un delantero de primer nivel, quizá incluso más de dos. Hay que renovarse constantemente; hay que arreglar el tejado mientras brilla el sol. El Arsenal está en una situación magnífica, pero el nivel y la cantidad de partidos exigen seguir reforzando la plantilla y prescindir de los jugadores que han alcanzado su techo o que parecen en declive».
Arteta exige ambición para el mercado de fichajes de verano
Arteta coincide en la necesidad de incorporar sangre nueva y ha instado a la directiva del Arsenal a ser «muy inteligente» y a «demostrar ambición» en el próximo mercado de fichajes. El español reconoció que el PSG es actualmente el mejor equipo del mundo, tras quedarse los Gunners con solo un 24,7 % de posesión en la final.
«Vamos a empezar a tomar decisiones importantes si queremos alcanzar otro nivel», afirmó. «Debemos demostrar ambición; somos capaces, pero debemos ser muy ambiciosos, rápidos e inteligentes».
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Superar el dolor de la sanción
La derrota dolió más por cómo se desarrolló la tanda de penaltis: Eberechi Eze y Gabriel fallaron sus lanzamientos. A pesar de la decepción, Declan Rice apoyó a sus compañeros y recordó que, sin ellos, el club no habría ganado la Premier League hace pocas semanas.
«Fallar un penalti en una final de la Champions League no es agradable», admitió Rice. «Pero los queremos y estamos con ellos. Son cosas que pasan en el fútbol. No serán los últimos en fallar». Todos fallamos penaltis y, sin ellos, no habríamos ganado la Premier. Gabriel es increíble como persona y jugador, y Eze nos ha dado goles clave. Así es el fútbol, a veces cruel. Nos quedamos con lo bueno y seguimos adelante».