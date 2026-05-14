Fichaje de la temporada de la WSL: el top 10 de GOAL para la temporada 2025-26 -clasificación

La temporada del Aston Villa ha sido irregular: buenos momentos, malos y partidos con muchos goles. Aun así, el mercado de fichajes dejó notas positivas. La internacional japonesa Maya Hijikata ha demostrado ser una joya, la lateral holandesa Lynn Wilms lidera la WSL en asistencias en su primera temporada, pero es Lucia Kendall quien sobresale entre los fichajes.

Llegó el verano pasado desde el Southampton, el club de su infancia, y ya se ganó un lugar en la selección inglesa: en tres de sus seis partidos internacionales ha sido titular con las Lionesses. Su calidad con el balón, el juego físico y la versatilidad en el centro del campo la hacen capaz de cumplir cualquier función.

Al cierre de su primer curso con las ‘Villanas’, lidera el equipo en intercepciones, es segunda en pases completados en campo rival y faltas provocadas, y figura entre las cinco mejores en pases clave y duelos ganados. Ver cómo rendirá en su segunda campaña en la WSL será apasionante.