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Ferran Torres, encantado de «mandar a freír espárragos» a sus detractores tras su doblete decisivo en la victoria del Barcelona en el derbi contra el Espanyol
Ferran acalla el ruido
Desde su llegada al Barcelona procedente del Manchester City en diciembre de 2021, el delantero ha estado bajo la lupa. Ahora convierte esa presión en combustible. Tras un bache goleador, el jugador de Foios silenció a sus detractores con un doblete en el derbi catalán.
Tras el 4-1, analizó la presión: «Siempre hay ruido externo, casi siempre por lo malo. A ellos les molesta, pero yo me centro en trabajar y mejorar; a veces las cosas no salen, pero nunca por falta de esfuerzo», afirmó.
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La responsabilidad goleadora del delantero
Para cualquier delantero del Barcelona, la falta de goles acapara rápidamente los medios. Ferran admitió que, pese a su sequía goleadora, nunca perdió la fe y eso le llevó a marcar un doblete contra el Espanyol. Torres ya suma 18 goles en 43 partidos esta temporada, y estos fueron sus primeros en La Liga desde el 31 de enero, ante el Elche. La victoria resultó más dulce tras el tropiezo del Real Madrid, que permitió al Barça afianzar su liderazgo en la lucha por el título.
«Al final, está claro que a un delantero se le juzga por los goles. Es cierto que venía de un periodo sin marcar, pero siempre creo en el trabajo duro, que te da la recompensa y llega cuando tienes paciencia», añadió Torres.
Balde aspira a volver a la Liga de Campeones
Aunque Torres acaparó los titulares, Alejandro Balde fue igual de decisivo en su regreso a la plena forma. Tras la victoria en el derbi y el tropiezo del Real Madrid ante el Girona, Balde señaló: «Sabíamos que no podíamos fallar; el Madrid había empatado y teníamos una gran oportunidad, y el equipo respondió». Tras encajar el gol, el equipo respondió con dos tantos más. Volver de una lesión es difícil, pero me sentí bien y ahora espero con ganas el martes para completar la remontada».
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Una noche especial en el Spotify Camp Nou
El ambiente electrizante del Camp Nou de Spotify fue clave en la victoria, y Balde lo describió como un «caldero» que transmitió todo el apoyo de la afición. Pese a la ventaja, el defensa mantiene los pies en el suelo e insiste: «Hasta que no ganemos el título, no se acaba; debemos ganar todos los partidos que dependan de nosotros y seguir sumando tres puntos en cada uno». Con la mente ya en la Liga de Campeones, su postura muestra la disciplina que Flick ha implantado en una plantilla en crecimiento.