Desde su llegada al Barcelona procedente del Manchester City en diciembre de 2021, el delantero ha estado bajo la lupa. Ahora convierte esa presión en combustible. Tras un bache goleador, el jugador de Foios silenció a sus detractores con un doblete en el derbi catalán.

Tras el 4-1, analizó la presión: «Siempre hay ruido externo, casi siempre por lo malo. A ellos les molesta, pero yo me centro en trabajar y mejorar; a veces las cosas no salen, pero nunca por falta de esfuerzo», afirmó.