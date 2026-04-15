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Moataz Elgammal

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Fermín López acudió al hospital tras recibir una patada que le rompió el labio en la derrota del Barcelona ante el Atlético de Madrid

Barcelona
F. Lopez
Primera División
Liga de Campeones
Atlético Madrid

El centrocampista del Barcelona Fermín López fue trasladado al hospital para recibir puntos de sutura tras sufrir una profunda herida en el labio durante la eliminatoria de la Liga de Campeones que su equipo perdió contra el Atlético de Madrid. Fermín recibió el golpe en la cara tras chocar con el portero Juan Musso, incidente que ha generado gran polémica a pesar de las explicaciones del guardameta.

  • López acude a urgencias

    Según AS, López volvió a Cataluña y fue al hospital para que le cosieran de nuevo el labio tras una primera cura insuficiente en el vestuario. El jugador de 22 años jugó 68 minutos intensos, recorrió ocho kilómetros y falló una ocasión clara antes de ser sustituido por Marcus Rashford. Aunque el Barcelona ganó 2-1 esa noche, quedó eliminado por un global de 3-2. López necesita ahora reposo para evitar una infección, tras una semana dura en la que también sufrió un corte en la frente.

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    Musso aclara sus declaraciones en la zona mixta

    López intentó rematar de cabeza y chocó con la bota de Juan Musso. El portero del Atlético de Madrid recibió duras críticas, pero defendió su acción. En la zona mixta, Musso afirmó: «¿Cómo va a ser penalti? Ni hablar. Me dio pena por él porque se estrelló contra mi pie. Yo hice el movimiento natural para cubrir la portería. Él, al agacharse para rematar, me golpeó el pie. No entiendo cómo pueden pensar que fue intencionado golpear así a un compañero en la boca».

  • El portero pide disculpas mientras Laporta está furioso

    Tras las críticas por su elección de palabras, Musso publicó una historia en Instagram para aclarar la expresión argentina que usó: «Es una frase común en Argentina para mostrar empatía con el dolor ajeno. Nunca quiso decir que yo sintiera dolor en el pie, como algunos han interpretado».

    Además, se disculpó con Fermín: «Le pedí perdón dentro y fuera del campo; al cubrir la portería chocamos y se lesionó».

    El presidente del Barcelona, Joan Laporta, respondió furioso: «Es intolerable».

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Centrarse ahora en la gloria nacional

    Tras su eliminación de la Liga de Campeones, el Barcelona se centra en el título nacional, con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid. El Atlético de Madrid, clasificado para semifinales, espera al Arsenal o al Sporting de Lisboa, con los Gunners 1-0 arriba.

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