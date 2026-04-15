Fermín López acudió al hospital tras recibir una patada que le rompió el labio en la derrota del Barcelona ante el Atlético de Madrid

Tras las críticas por su elección de palabras, Musso publicó una historia en Instagram para aclarar la expresión argentina que usó: «Es una frase común en Argentina para mostrar empatía con el dolor ajeno. Nunca quiso decir que yo sintiera dolor en el pie, como algunos han interpretado».

Además, se disculpó con Fermín: «Le pedí perdón dentro y fuera del campo; al cubrir la portería chocamos y se lesionó».

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, respondió furioso: «Es intolerable».