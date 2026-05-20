El SC Friburgo no tuvo prácticamente ninguna oportunidad en la final, que terminó con un 0-3 a favor del Aston Villa. La prensa internacional elogia sobre todo al entrenador del Villa, Unai Emery, que ha ganado su quinto título de la Europa League, pero también tiene palabras de elogio para la afición del Friburgo.
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Felicitaciones al SC Freiburg por su excepcional fortaleza. La prensa aclama al “rey” Unai Emery tras el pentaplé en la Europa League
The Sun: «VILL IT BE: Unai Emery suma un título más, mientras que los «Villans» se proclaman campeones de Europa».
The Telegraph: «El Villa gana la Europa League y, ante un exultante príncipe Guillermo, acaba con 30 años sin títulos».
The Times: «El Aston Villa domina la final como ningún otro equipo inglés. Goles de Tielemans y Buendía dan el título europeo al Villa tras 44 años, y Unai Emery acierta de nuevo».
Daily Mail: «Sello de calidad real: el príncipe Guillermo celebra con entusiasmo el triunfo del Aston Villa en la Europa League, que acaba con 30 años sin títulos».
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El SC Freiburg «solo podrá plantarle cara al Aston Villa desde la grada» en la final de la Europa League
La Gazzetta dello Sport: «El rey de las competiciones de copa vuelve a imponer su autoridad. El Aston Villa de Unai Emery gana la Europa League con un 3-0 sobre el Friburgo en la final de Estambul. Así, el técnico, que devuelve al equipo de Birmingham a la élite, suma su quinto título en el torneo: tres con el Sevilla y uno con el Villarreal».
Corriere dello Sport: «Cae el telón sobre la Europa League y el Aston Villa de Unai Emery se proclama vencedor. Ambiente de júbilo inglés en el Beşiktaş Park de Estambul; partido desigual con goles de Tielemans, Buendía y Rogers. Sin opciones para el Friburgo del italiano Vincenzo Grifo».
L'Équipe: «El listón era demasiado alto para el Freiburgo. El club alemán jugó su primera final europea en Estambul y solo pudo mirar desde la grada al Aston Villa y a su “mago” español, Unai Emery».
Marca: «Unai Emery ganó tres con el Sevilla, uno con el Villarreal... Esta noche, ante el príncipe Guillermo, defendió su título de “Señor de la competición” al lograr su quinto título personal y devolver la gloria al Aston Villa —campeón de Europa en 1982—, que cumplió con su papel de favorito y venció 3-0 al Friburgo».