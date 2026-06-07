Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Felicia Schroder NXGN gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Felicia Schroder: Por qué el Chelsea ha presentado una oferta récord por la joven goleadora sueca

NXGN
Suecia
Felicia Schroeder
BK Haecken FF
Chelsea FC Women
WSL Serie Primavera
Damallsvenskan
FEATURES

Khadija Shaw es una de las mejores delanteras centro del fútbol femenino, si no la mejor. Ha ganado tres Botas de Oro consecutivas de la Superliga Femenina y es la máxima goleadora de las cinco principales ligas europeas desde su fichaje por el Manchester City en 2021, así que no extraña que el Chelsea intentara ficharla al acercarse la finalización de su contrato este verano. Cuando vieron que no podrían ficharla, optaron por la joven sueca Felicia Schroder, lo que habla muy bien de su planificación.

El mes pasado, The Athletic informó que el Chelsea ofreció unos 1,2 millones de libras (1,6 millones de dólares) por la delantera del BK Hacken, cifra que, de aceptarse, sería récord mundial en el fútbol femenino. Un año antes, Sportbladet ya señalaba el interés del Chelsea, el Barcelona, el Lyon, el Bayern de Múnich, el Manchester City, la Juventus, el Wolfsburgo y el Manchester United en Schroder. The Athletic añade que varios equipos de la NWSL también la siguen.

Tras esas noticias, Hacken le ofreció un contrato hasta 2029 que la convirtió en la jugadora mejor pagada de la Damallsvenskan con solo 18 años. ¿Bastará ese vínculo para retenerla este verano? ¿O la perla sueca cambiará de aires pronto?

Mientras tanto, Schroder sigue imperturbable: lleva cuatro goles en cinco partidos de la Damallsvenskan y marcó un hat-trick en la final de la Copa de Europa Femenina de la UEFA. ¿Quién es esta fenómeno de 19 años y qué tiene que despierta tanto interés?

  • Felicia Schroder Hacken Women 2023Getty Images

    Donde todo comenzó

    Tras formarse en el equipo local IFK Bjorko, Schroder fichó por el Hacken en abril de 2023, poco antes de cumplir 16 años. Debutó pocas semanas después y celebró su primer gol, marcado en el descuento, en la victoria por 3-0 sobre el Vittsjo. Esa temporada jugó 15 partidos, marcó tres goles y dio una asistencia, pese a ser titular solo en siete.

    Desde entonces, sus números mejoraron de forma impresionante. En 2024 jugó 24 partidos (12 como titular), marcó 12 goles y dio dos asistencias. En 2025 explotó: 30 goles y nueve asistencias en 26 encuentros, todos como titular, y ayudó a Hacken a ganar la Damallsvenskan por segunda vez.

    Paralelamente, su prestigio crecía en las selecciones juveniles: tercera en la lista NXGN femenina 2026, marcó 19 goles en 28 partidos con las categorías inferiores. Tras ascender de la sub-17 a la sub-23, sumó 19 goles en 28 partidos internacionales antes de ser convocada con la absoluta en mayo de 2025. Hoy es fija en las listas de Tony Gustavsson.

    • Anuncios
  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    El gran salto

    Más allá de su gran temporada en la Damallsvenskan 2025, Schroder se dio a conocer por sus hazañas en la Copa de Europa Femenina de la UEFA 2025-26.

    En la edición inaugural del torneo, marcó ocho goles en nueve partidos y guió al Hacken al título; cuatro de esos tantos llegaron en la final a doble partido, que las suecas ganaron al Hammarby. Su gol en la ida, en Estocolmo, dio la ventaja inicial, y completó un hat-trick en la vuelta, el 1 de mayo, cuando el Hacken levantó el trofeo.

    Ese hat-trick confirmó lo que se esperaba: pese a su reciente renovación, Schroder sería protagonista del próximo mercado estival.

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    ¿Qué tal va todo?

    El Chelsea presentó su oferta por Schroder semanas después, tras fracasar en su intento por fichar a Shaw, quien renovó con Manchester. Los Blues buscan una referente ofensiva tras las salidas de Sam Kerr y Catarina Macario, y con el futuro de Mayra Ramírez aún incierto.

    Sin embargo, al hablar con Schroder, parece que el inevitable gran fichaje en el extranjero no es su prioridad en este momento.

    «Para mí, que soy joven, se trata de tomar la decisión correcta y dar el paso adecuado», declaró hace unas semanas a GOAL, cuando le preguntaron por qué había renovado con el Hacken pese al interés de varios grandes clubes. «Me estoy tomando mi tiempo y espero decidir sin presiones.

    Siento que mejoro cada día y me desarrollo aquí. Creo que la decisión correcta es quedarme y por eso firmé un nuevo contrato».

  • Felicia Schroder Sweden Women 2026Getty Images

    Principales puntos fuertes

    ¿Por qué tantos clubes de primer nivel se interesan por Schroder? Las cifras lo dejan claro: su instinto goleador. Esta delantera de 19 años posee la anticipación, la lectura de juego y la calidad en el remate que cualquier club busca.

    Se mueve con inteligencia en el área, remata centros con ambos pies y define con variedad, lo que le permite anotar goles de distintos tipos. Además, decide rápido: suele disparar antes de lo que espera el portero y no se entretiene con el balón. A pesar de su juventud, ya es muy buena, aunque aún no es perfecta.

    Además, su gran velocidad la hace clave en la transición. Aunque pocos equipos europeos contragolpean con frecuencia, su rapidez le permite recibir en espacios y superar a las rivales.

  • Marija Milinkovic Felicia Schroder Inter Hacken Women 2025-26Getty Images

    Hay margen de mejora

    La falta de altura (1,63 m) es el principal punto débil de Schroder: no es amenaza en el juego aéreo. Aun así, su fuerza compensa, aunque debe mejorar en la protección del balón. Es algo habitual en delanteras de su edad, y si logra desarrollarse en ese aspecto —lo cual es de esperar—, probablemente generará aún más ocasiones de gol.

    Además, se duda sobre cómo se adaptarán sus transiciones si ficha por un equipo como el Chelsea, que suele dominar la posesión. Muchas de sus nueve asistencias en 26 partidos de liga la temporada pasada llegaron al contraataque, así que esas cifras podrían bajar según su próximo destino.

  • Chelsea v Manchester City - Adobe Women's FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    ¿La próxima... Sam Kerr?

    Es difícil comparar a Schroder, ya que pocos delanteros de élite miden lo mismo.

    Una de ellas es Sam Kerr, que apenas mide unos centímetros más y comparte su capacidad para generar ocasiones gracias a un gran movimiento y a su facilidad para marcar de diversas formas. Kerr, sin embargo, destaca más en el juego aéreo y en la retención del balón a pesar de su estatura. Schroder podría progresar en esos aspectos a medida que gane fuerza.

    También recuerda a una Vivianne Miedema más joven, antes de que la holandesa retrocediera para crear juego, como hizo en el título del Manchester City este año. De nuevo, destaca su instinto goleador. Miedema es mucho más alta (1,78 m), pero nunca ha basado su juego en la fuerza o el juego aéreo.

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    ¿Y ahora qué?

    La Damallsvenskan sueca, que fue una de las mejores ligas femeninas del mundo y cuna de estrellas como Marta y Christen Press, ahora se dedica a formar y exportar jóvenes talentos. Schroder parece destinada a ser una de las próximas en partir hacia nuevos horizontes, ya sea este verano o más adelante.

    Escucharla hablar de ello resulta reconfortante. En los últimos años hay varios ejemplos en Suecia y en toda Escandinavia de jóvenes promesas que dieron un paso en falso y no progresaron como se esperaba, ya sea por el momento del traspaso o por la elección de destino.

    Pero hay casos como el de la noruega Signe Gaupset: esperó su momento, sumó minutos en casa y luego dio el salto; hoy, con 20 años, brilla en el Tottenham de Inglaterra.

    Los equipos que la pretenden ahora no son de la élite europea, pero su renovación con el Hacken y sus declaraciones de hace seis semanas indican que quizá prefiera esperar.

    El Hacken, que este otoño debutará en la fase de grupos de la Liga de Campeonas Femenina, quiere retenerla: su aportación será clave en esa competición y la experiencia ante seis rivales de élite impulsará su crecimiento.

    Mantener la continuidad le será clave de cara al Mundial 2025, donde aspira a debutar con Suecia en un gran torneo. Schroder tiene mucho que valorar antes de convertirse en una de las protagonistas del mercado estival de 2026.