Federico Chiesa ha sido enviado de vuelta a casa desde la concentración de la selección italiana, ya que Gennaro Gattuso considera «inútil» que el extremo del Liverpool se quede para la repesca del Mundial

Para fomentar el espíritu de equipo durante un periodo sin concentraciones de entrenamiento oficiales, el cuerpo técnico dejó de lado las sesiones tácticas para compartir cenas con los jugadores por toda Europa. «No había pizarra ni rotuladores. No fuimos a hablar de fútbol ni de tácticas. Estábamos allí para crear unidad en el equipo», señaló. «Realmente trabajé mucho durante estos meses para lidiar con la adversidad. Un solo suceso no debería cambiar la dinámica de un partido. Depende de cómo reacciones y lo afrontes».

Además, trasladó el partido a Bérgamo para escapar del ambiente tóxico del San Siro de Milán. «Al primer pase erróneo empiezas a oír los silbidos. En cambio, cuando jugamos en Bérgamo nos animaron en el descanso cuando el marcador estaba 0-0. Estas cosas van por ciclos. Cuando nos veo ganar en otros deportes, me motiva. Me hace sentir orgulloso. Ahora mismo, nuestra historia nos dice que estamos pasando por dificultades. Pero aquí tenemos una gran oportunidad de alcanzar nuestro objetivo».