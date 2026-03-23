AFP
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Federico Chiesa ha sido enviado de vuelta a casa desde la concentración de la selección italiana, ya que Gennaro Gattuso considera «inútil» que el extremo del Liverpool se quede para la repesca del Mundial
Gattuso exige una concentración absoluta
El seleccionador de Italia, Gattuso, es muy consciente de la intensa presión a la que se enfrenta su equipo en su intento desesperado por evitar otro desastre en la fase de clasificación. Ante la proximidad de un partido decisivo, el técnico ha exigido a sus jugadores una concentración absoluta. «Es innegable que hay nerviosismo», admitió. «Solo alguien a quien no le corra sangre por las venas no lo sentiría. Pero tenemos que esforzarnos por transmitir mucha positividad. No hay excusas. Es inútil pensar en si podríamos haberlo hecho mejor. Lo único en lo que debemos pensar es en el partido del jueves. Olvidemos que hemos ganado cuatro Mundiales, dos Eurocopas y un título olímpico. Para nosotros, el único partido es el del jueves. Todos los jugadores que están aquí hoy saben por qué jugamos y lo importante que es».
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La verdad detrás de la marcha de Chiesa
La noticia más impactante procedente de la concentración italiana fue la repentina marcha de Chiesa, sobre todo teniendo en cuenta que otras estrellas lesionadas se quedaron con el grupo para mantener la moral. El entrenador fue brutalmente sincero sobre por qué el extremo, que había hecho su tan esperado regreso tras rechazar varias convocatorias anteriores de Gattuso, fue el único al que se le pidió que regresara a Merseyside. «Tenía algunos problemas [físicos] leves y decidimos que no tenía sentido que se quedara», explicó. Al ser presionado para que diera más detalles sobre la decisión, reveló un problema más profundo relacionado con la preparación del jugador: «Porque no todos los jugadores tienen la misma mentalidad. Cuando oigo que alguien está dudando, es cuando sé que tengo que tomar una decisión. Lo decidimos juntos. Él sintió que no estaba a la altura y se fue a casa. Tengo que aceptarlo».
Fomentar la unidad y evitar las críticas
Para fomentar el espíritu de equipo durante un periodo sin concentraciones de entrenamiento oficiales, el cuerpo técnico dejó de lado las sesiones tácticas para compartir cenas con los jugadores por toda Europa. «No había pizarra ni rotuladores. No fuimos a hablar de fútbol ni de tácticas. Estábamos allí para crear unidad en el equipo», señaló. «Realmente trabajé mucho durante estos meses para lidiar con la adversidad. Un solo suceso no debería cambiar la dinámica de un partido. Depende de cómo reacciones y lo afrontes».
Además, trasladó el partido a Bérgamo para escapar del ambiente tóxico del San Siro de Milán. «Al primer pase erróneo empiezas a oír los silbidos. En cambio, cuando jugamos en Bérgamo nos animaron en el descanso cuando el marcador estaba 0-0. Estas cosas van por ciclos. Cuando nos veo ganar en otros deportes, me motiva. Me hace sentir orgulloso. Ahora mismo, nuestra historia nos dice que estamos pasando por dificultades. Pero aquí tenemos una gran oportunidad de alcanzar nuestro objetivo».
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Una racha de mala suerte en Merseyside
La reciente exclusión de Chiesa de la convocatoria de Italia para la repesca del Mundial pone de manifiesto un drástico declive en su carrera, que en su día se presentaba prometedora. Desde sus destacadas actuaciones durante el glorioso triunfo de Italia en la Eurocopa 2020, el extremo ha atravesado grandes dificultades. Su desastrosa etapa en el Liverpool se ha visto plagada de lesiones continuas y de una grave falta de minutos de juego. Durante la actual temporada 2025-26, Chiesa ha acumulado apenas 673 minutos en 32 partidos en todas las competiciones, con solo una titularidad en la Premier League y dos goles a su cuenta. En consecuencia, este fuerte descenso en su forma y su estado físico ha hecho que no haya vuelto a vestir la camiseta de la Azzurri desde la Eurocopa 2024, lo que hace que su futuro internacional se vea cada vez más sombrío.