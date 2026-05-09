FC Bayern, noticias y rumores: ¡Una cláusula de rescisión astronómica! El FCB contacta con un fichaje inesperado

Según el diario «tz», Ito podría dejar el Bayern la próxima temporada, tras dos años decepcionantes, si llega una oferta adecuada.
Llegó en verano de 2024 desde el Stuttgart por 23,5 millones, pero su debut fue un desastre: fractura en el metatarso justo antes de empezar la temporada, meses de baja Tras reaparecer, jugó solo seis partidos hasta que el mismo hueso se quebró de nuevo.
No regresó hasta noviembre, pero desde entonces ha jugado 21 partidos oficiales esta temporada. Sumó más minutos al final, cuando el Bayern, ya campeón de liga, buscaba la final de la Champions.
En los duelos de eliminatoria de la Champions contra el Real Madrid y el París Saint-Germain permaneció los 90 minutos en el banquillo. En la Copa DFB apenas entró en los minutos finales.
Su contrato en Múnich vence en 2028, pero, dada la inversión de 23,5 millones, el Bayern solo negociará por unos 20 millones.