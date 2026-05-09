Según el diario «tz», Ito podría dejar el Bayern la próxima temporada, tras dos años decepcionantes, si llega una oferta por el japonés.
Llegó en verano de 2024 desde el Stuttgart por 23,5 millones, pero su debut fue un desastre: fractura en el metatarso antes del inicio de la temporada que lo marginó varios meses. Tras reaparecer, jugó solo seis partidos antes de fracturarse de nuevo el mismo hueso.
No regresó hasta noviembre, pero desde entonces ha jugado 21 partidos oficiales esta temporada. Tuvo más minutos al final, cuando el Bayern, ya campeón de liga, buscaba la final de la Champions.
En los duelos de eliminatoria contra el Real Madrid y el París Saint-Germain se quedó los 90 minutos en el banquillo, y en la Copa DFB apenas entró al final.
Su contrato en Múnich dura hasta 2028, pero, tras los 23,5 millones invertidos, el Bayern solo negociaría por unos 20 millones.