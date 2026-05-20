FC Bayern, noticias y rumores: ¿un fichaje sorpresa de gran envergadura? Un jugador valorado en 90 millones de euros quiere forzar su salida

Tras mencionar Lothar Matthäus un posible fichaje de Josko Gvardiol por el Bayern, todo indica que este verano habrá movimiento en torno al central croata.

Según Sport1, el defensa de 24 años quiere dejar el Manchester City y ve con buenos ojos recalar en el campeón alemán, del que es “gran admirador”. Ya despertó interés en Múnich antes de fichar por los citizens procedente del RB Leipzig.

No obstante, su llegada parece poco probable: el Bayern ya tiene a Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Josip Stanisic en la zaga.

Aunque Hiroki Ito y Min-Jae Kim podrían salir, las prioridades son el lateral derecho y la banda izquierda. El objetivo principal es un extremo polivalente que cubra la suplencia de Harry Kane y compita con Luis Díaz.

En este sentido, Anthony Gordon, del Newcastle United, parece el objetivo principal, mientras que Charles De Ketelaere, del Atalanta, también suena como opción. Para la derecha, desde hace meses se menciona a Givairo Read, del Feyenoord.

Todos estos jugadores cuestan mucho dinero. Además, Gvardiol llegó al City en 2023 procedente del Leipzig por 90 millones de euros y tiene contrato hasta 2028. Allí se hizo titular con Pep Guardiola y ya juega también como lateral izquierdo.

Su polivalencia y su pierna izquierda podrían atraer al Bayern, que duda sobre el futuro de Alphonso Davies. Desde su rotura de ligamentos cruzados con daño en el cartílago en marzo de 2025, el canadiense no ha recuperado su nivel. Hace poco sufrió su tercera grave lesión muscular en tres meses y teme perderse el Mundial en su país. Como alternativa, el Bayern sigue a Nathaniel Brown, del Eintracht Fráncfort.

Gvardiol también sufrió una fractura de tibia a principios de año y no regresó hasta mayo, justo a tiempo para el Mundial. Aun así, entró en la lista de 26 de Croacia y probablemente sea clave en la defensa.

Por ahora, un fichaje por el Bayern no conviene a ninguna de las dos partes. Para el club bávaro, solo las salidas de Ito, Kim y quizá Davies abrirían un nuevo escenario.

Además, Gvardiol siempre fue titular en el City de Guardiola cuando estuvo en forma, y eso probablemente no cambie aunque Enzo Maresca le reemplace en verano.