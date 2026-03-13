FC Bayern, noticias y rumores: ¿Los mejores tiros libres del FCB? Michael Olise hace una elección sorprendente

Es candidato a ocupar el puesto del saliente Leon Goretzka, pero Noel Aseko, actualmente cedido al Hannover 96, no quiere planear necesariamente un pronto regreso al FC Bayern.
«No quiero descartar nada», declaró al diario Bild cuando se le preguntó sobre una posible permanencia en el equipo de Baja Sajonia más allá del final de la temporada: «Quiero mantener abiertas todas las opciones. Me imagino jugando un año más en la 2.ª Bundesliga».
Aseko ha madurado en Hannover hasta convertirse en un titular indiscutible tras medio año de adaptación en la temporada actual. La cesión comenzó en febrero de 2025 y se prolongará hasta el final de la temporada. Para entonces, es muy probable que el club de Baja Sajonia ejerza la opción de compra sobre Aseko, que asciende a solo un millón de euros. Pero el campeón récord tiene una cláusula de recompra por valor de 2,4 millones de euros.
Según ha confirmado Aseko, existe un «contacto regular» entre él y el Bayern, y además ha informado de una conversación con el director deportivo Christoph Freund: «Me dijo que está orgulloso de mi evolución y que debo seguir exactamente igual».
Aseko sigue luchando con el Hannover por el ascenso a la Bundesliga y destaca especialmente en la temporada actual por su peligro goleador. En 25 partidos oficiales, ya ha participado directamente en ocho goles (5 asistencias, 3 goles). Recientemente, Aseko tuvo que cumplir una sanción por acumulación de tarjetas amarillas y, acto seguido, el equipo sufrió una amarga derrota por 1-2 ante el Greuther Fürth, candidato al descenso.
La estrella en ascenso ya despertó el interés de varios clubes de renombre en invierno. Según el Abendzeitung, un club de la Bundesliga y el Galatasaray habrían llamado a su puerta a finales de año, y para el verano, además de otros tres clubes de la Bundesliga, también Brighton & Hove Albion, West Ham United y el FC Villarreal habrían mostrado su interés. Sin embargo, la dirección del Bayern, con el director deportivo Max Eberl y Freund a la cabeza, habría rechazado todas las ofertas, y el regreso de Aseko al campeón alemán sería ya un hecho.
Aseko también desempeña ahora un papel importante en la selección nacional. El centrocampista jugó cuatro de los cinco partidos de clasificación para la Eurocopa con la selección alemana sub-21, tres de ellos como titular. Aún no ha sido convocado para la selección absoluta, pero es posible que el seleccionador Julian Nagelsmann no tarde mucho en hacerlo tras el Mundial. Y es que la Federación de Guinea Ecuatorial ya ha preguntado a Aseko si no le gustaría jugar con el país de sus padres.
«Todo es posible», dijo Aseko sobre un posible cambio de federación, pero también destacó lo bien que se siente en las selecciones juveniles alemanas: «Llevar la camiseta alemana es fantástico. Juego con Alemania desde la sub-15 y cada vez es como una reunión de antiguos alumnos y me lo paso muy bien».