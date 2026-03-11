Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
FBL-EUR-C1-ATALANTA-BAYERN MUNICHAFP
Jochen Tittmar

Traducido por

FC Bayern München, noticias y rumores: «¡Nunca había vivido algo así!». Joshua Kimmich está profundamente impresionado por el Atalanta, rival del FCB

Joshua Kimmich se muestra sorprendido por los aficionados del Bergamo. Los seguidores del FC Bayern son provocados en Múnich por su archirrival. Noticias y rumores sobre el FCB.

Más noticias y artículos sobre el FC Bayern:

  • Lágrimas amargas para Davies: una lesión empaña la gala del Bayern

  • ¿Una gala cara? Preocupación en el Bayern por Urbig y Musiala
  • Notas del Bayern: uno destaca por encima de todos, Upamecano se vuelve aburrido
  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern München, Noticias: El Atalanta impresionó a Joshua Kimmich

    Tras la victoria por 6-1 en la Liga de Campeones contra el Atalanta de Bérgamo, Joshua Kimmich no solo se mostró satisfecho por el contundente triunfo, sino también sorprendido por los seguidores italianos.

    «La forma en que lo hicimos fue impresionante. Sabíamos que podíamos hacerles mucho daño», declaró Kimmich en Prime Video tras el partido. «También sabíamos que el ambiente aquí sería fantástico. Ahora se nota: nunca había visto que ganáramos 6-1 en ningún sitio y que los aficionados siguieran animando a su equipo después del partido. Es algo extraordinario y dice mucho de los aficionados y del ambiente».

    El Bérgamo ya perdía 0-3 contra el Bayern en el descanso, y a los 67 minutos el marcador era de 0-6. Sin embargo, los espectadores no se fueron a casa antes de tiempo, sino que animaron a su equipo tras el pitido final a pesar de la dura derrota.

    • Anuncios
  • FC Bayern Muenchen Shattered After Losing Bundesliga LeadGetty Images Sport

    FC Bayern München, Noticias: Los aficionados del Löwen provocan con una campaña de carteles

    La mañana después de las elecciones municipales, los barrios de Giesing y Harlaching de Múnich ofrecían una imagen inusual: numerosos carteles electorales habían sido repentinamente cubiertos. Sin embargo, no con publicidad política, sino con un motivo burlón contra el FC Bayern.

    En los carteles se leía el eslogan: «¡Decimos SÍ al embellecimiento de la ciudad!». Se veía un león grande y peludo con pantalones deportivos azules y zapatillas a juego, sentado en una mesa de cervecería con una jarra llena. Debajo se leía la frase: «¡Un auténtico muniqués siempre es un Sechzger!». En alemán estándar: un auténtico muniqués siempre es seguidor del 1860.

    En el motivo tampoco faltaba una pulla al rival de la ciudad: debajo de la mesa, junto a una jarra de cerveza vacía, yacía un aficionado del Bayern con una bufanda roja y blanca. Al parecer, siguiendo el lema de que una jarra ya es demasiado para un «rojo».

    Se sospecha que detrás de la acción están los seguidores activos del TSV 1860. Se cree que se han pegado carteles con propaganda electoral, sobre todo en los alrededores del estadio Grünwalder y a lo largo del camino que lleva al campo de entrenamiento del Bayern en la calle Säbener Straße.

    La acción se inscribe en una serie de enfrentamientos que se prolongan desde hace meses entre las dos aficiones. Una y otra vez aparecen nuevos grafitis en muros, fachadas de edificios o cajas eléctricas, y a menudo los grafitis de los ultras rivales se pintan directamente encima. Esta lucha territorial también se observa, por ejemplo, en el parque situado en la colina detrás de los campos de entrenamiento del campeón récord en la calle Säbener Straße.

    Muchos seguidores del club de la Bundesliga consideraron una provocación que la acción tuviera lugar tan cerca de la sede del FC Bayern. Las sedes de los dos clubes muniqueses se encuentran en el barrio de Giesing, a solo unos 700 metros de distancia, por lo que en el pasado se han producido repetidamente acciones de represalia.

    Recientemente, los vecinos también se han quejado a la policía por las numerosas pintadas. Por lo tanto, la frase «embellecimiento del paisaje urbano» que aparece en los carteles del Löwen podría ser una alusión irónica a ello. Sin embargo, una cosa es segura: pegar carteles electorales sobre otros carteles se considera legalmente un delito de daños materiales y, por lo tanto, podría volver a ocupar a la policía.

  • Derzeit verletzt: Manuel Neuer (&#169; AFP/SID/JOHN THYS)

    FC Bayern München, Noticias: Lothar Matthäus habla sobre la decisión de Manuel Neuer

    El futuro de Manuel Neuer en el FC Bayern sigue siendo incierto. Aún no se ha decidido si el portero pondrá fin a su carrera al final de la temporada o si renovará su contrato, que expira en Múnich. El jugador con más partidos internacionales de la historia, Lothar Matthäus, se ha pronunciado sobre la situación del jugador de 39 años y ha planteado posibles escenarios.

    «Es una decisión que debe tomar él solo. Conoce su cuerpo. Sabe lo que quiere. ¿Quiere dedicar más tiempo a su familia o quiere seguir un año más?», declaró Matthäus en Sky90.

    En opinión del exfutbolista mundial, Neuer podría haber seguido jugando al más alto nivel durante un año más, siempre y cuando no hubiera sufrido las numerosas lesiones de los últimos meses.

    Sin embargo, lo cierto es que el veterano ha sufrido repetidas lesiones últimamente. Por ejemplo, en la reciente victoria por 4-1 contra el Borussia Mönchengladbach, sufrió una rotura fibrilar en la pantorrilla izquierda. Precisamente por una lesión de este tipo, el jugador, que pronto cumplirá 40 años, ya había tenido que hacer una pausa desde mediados de febrero. 

    «No se trata solo de las dos roturas musculares de las últimas tres semanas, sino de su historial médico de los últimos cuatro o cinco años», señaló Matthäus: «No fue solo un accidente de esquí, sino también otras lesiones más largas que, naturalmente, dejan huella».

    En este contexto, el actual experto televisivo da por hecho que tanto el propio Neuer como los responsables del FC Bayern sopesarán cuidadosamente sus opciones. Al fin y al cabo, el portero del campeón récord tiene un contrato muy lucrativo que, según Matthäus, supera «con creces los 20 millones» de euros. 

    Al mismo tiempo, señaló: «Por supuesto, el Bayern también quiere bajar un poco el tono en este sentido». Matthäus espera que pronto haya claridad: «Creo que tienen una muy buena relación y que se reunirán en las próximas semanas para decidir sobre su futuro».

    Además, no se descarta que el resto de la temporada influya en la decisión. «Si consigues el triplete este año, sería, por supuesto, un bonito final para la carrera de Manuel Neuer», afirma Matthäus.

  • FC Bayern - Calendario: los próximos partidos del FCB

    FechaHoraEncuentro
    Sábado, 14 de marzo15:30Bayer Leverkusen - FC Bayern (Bundesliga)
    Miércoles, 18 de marzo21:00FC Bayern - Atalanta (Liga de Campeones)
    Sábado, 21 de marzo15:30FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
    Sábado, 4 de abril15:30SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga)
0