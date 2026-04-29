FC Bayern gegen PSG benachteiligt? Darum liegt Vincent Kompany mit seiner Kritik am Schiedsrichter falsch

Da war einerseits der Eckball in der 33. Minute, den Joao Neves per Kopf zum 2:1 aus PSG-Sicht in die Maschen setzte. Dem vorausgegangen war ein Solo und Abschluss von Desire Doue, der knapp am Münchner Kasten vorbeisauste. Der gute Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer wähnte Jonathan Tah noch abfälschend am Ball, dem war aber mutmaßlich nicht so.

Das merkte auch Kompany an, wenngleich die Szene in realer Geschwindigkeit mit Blick auf die merkwürdige Flugbahn von Doues Schuss sehr schwer zu beurteilen war und auch in der Zeitlupe nur ganz schwer zu erkennen ist. Anschließend wurde Joao Neves sträflich von Jamal Musiala allein gelassen und durfte unbehelligt zur Pariser Führung einnicken. Dabei wurde die vielleicht größte Defensiv-Schwäche der Bayern bei gegnerischen Standards noch einmal deutlich.

Vielleicht auch deshalb überwog bei Kompany im Anschluss an das spektakuläre 4:5 aus Münchner Sicht, durch das die Final-Tür für den FCB weiterhin offen steht, der Ärger über eine andere Szene kurz vor der Pause. Ein Flankenversuch von Ousmane Dembele klatschte an den leicht ausgestreckten Arm von Alphonso Davies, der seine Hände zuvor noch hinter dem Rücken verschränkt hatte.