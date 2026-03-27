FC Bayern de Múnich, noticias y rumores: ¿Thomas Müller como director deportivo del FC Bayern en el futuro? «Si una puerta estuviera entreabierta y yo quisiera entrar...»

Las especulaciones sobre un posible fichaje multimillonario de Michael Olise están causando revuelo en estos momentos, pero en el FC Bayern de Múnich se mantienen tranquilos. En particular, el presidente honorario Uli Hoeneß ha dejado claro que la venta de la estrella ofensiva no es una opción, a pesar de las cifras récord que circulan.
Últimamente circulaban rumores de que el Liverpool FC estaría dispuesto a poner sobre la mesa unos 200 millones de euros por el internacional francés. Sin embargo, Hoeneß dejó muy claro en el festival de IA data:unplugged que el equipo de Múnich no se plantearía ceder a su jugador estrella, e incluso se burló un poco del Liverpool: «Si eso es cierto, aunque no creo que lo sea, el Liverpool ha gastado 500 millones este año y está haciendo una temporada muy mala. Así que no vamos a contribuir a que jueguen mejor el año que viene».
Olise, que desde su fichaje en 2024 desempeña un papel fundamental en el campeón récord, se ha consolidado desde hace tiempo como un jugador de talla mundial gracias a sus excelentes actuaciones. También en la temporada actual, con 16 goles y 27 asistencias en 39 partidos, es una de las figuras clave del juego del Bayern. El interés de otros grandes clubes es, por tanto, enorme: además del Liverpool, el Real Madrid también se menciona una y otra vez como posible comprador.
Para Hoeneß, sin embargo, lo importante no es la posible cifra de traspaso, sino el éxito deportivo y la importancia para los aficionados: «Jugamos este partido para nuestros aficionados. Tenemos 430 000 socios, tenemos muchos millones de aficionados en todo el mundo, y de poco les sirve que tengamos 200 millones en la cuenta y que por eso juguemos peor al fútbol cada sábado».
La dirección deportiva, encabezada por Max Eberl, tampoco ve motivos para la preocupación. «Michael tiene con nosotros un contrato hasta 2029, sin cláusula de rescisión; estamos tranquilos», declaró recientemente el director deportivo del FC Bayern a Sport Bild.