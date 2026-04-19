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FC Bayern de Múnich, noticias y rumores: ¿Se avecina una reñida pugna por el fichaje de Min-Jae Kim?

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Bayern Múnich
M. Kim

Al parecer, Min-Jae Kim no solo interesa en Turquía al Fenerbahce. El Bayern de Múnich podría asegurar el título este domingo. Aquí encontrarás noticias y rumores sobre el FCB.

Más noticias y rumores sobre el FC Bayern de Múnich:

  • «Fue una situación extrema»: el Bayern no espera sanciones de la UEFA. 
  • El Bayern podría celebrar un título: ¿cómo lo hará, Vincent Kompany? 
  • «A mí también me ha sorprendido», afirma Freund sobre un rumor candente.
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    FC Bayern, rumor: otros clubes interesados en Min-Jae Kim

    Al parecer, Min-Jae Kim no solo interesa al Fenerbaçe, su exequipo en Turquía. Según el periodista turco Alper Yemeniciler, sus rivales locales Galatasaray y Beşiktaş también contactaron con su representante. No obstante, si regresa a Turquía, Kim priorizaría al F. C. Estambul, donde ya jugó en la 2021/22.

    Tras brillar en la 2021/22, fichó por el Nápoles por 19 millones y un año después pasó al Bayern por 50 millones, con contrato hasta 2028. Sin embargo, no ha cumplido las expectativas. Hoy es el tercer central, por detrás de Upamecano y Tah, y su salida en verano parece probable, con una cláusula de unos 30 millones. 

    Además, Juventus y AC Milan también han sido vinculados con el central.

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  • Uli HoeneßGetty Images

    FC Bayern, Noticias: Kompany responde a la anécdota de la tarta de manzana de Uli Hoeneß

    El entrenador Vincent Kompany relató su versión de la anécdota del pastel de manzana, divulgada por Uli Hoeneß. El presidente del Bayern Múnich explicó en un podcast con el líder bávaro Markus Söder que Kompany y el director deportivo Christoph Freund le visitaron el pasado verano en el lago Tegernsee para convencerle de fichar a Xavi Simons. 

    Hoeneß respondió: «Vinc, puedes comerte otro trozo de tarta de manzana, ¡pero no conseguirás a Xavi! Queremos que utilices a los jóvenes». Simons fichó por el Tottenham, y en Múnich Lennart Karl logró el salto. 

    «Christoph, yo, Max (Eberl) y Jan (Dreesen) formamos un grupo muy motivado y activo», declaró Kompany en rueda de prensa. “Siempre intentamos convencer a la gente, pero siempre en un buen ambiente y con mucho respeto. Es un proceso normal, con mucha comunicación. Probamos y, si no funciona, lo aceptamos. En ese momento le dije al señor Hoeneß: a nuestra edad, usted habría presionado igual. Después comimos tarta de manzana y todo quedó bien”.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern, Noticias: El FCB puede asegurar el título de liga ante el Stuttgart.

    Tras el tropiezo del Borussia Dortmund ante el TSG Hoffenheim, el FC Bayern puede asegurar el domingo su 35.º título de liga si vence al VfB Stuttgart. Le basta con sumar al menos un punto. El partido empezará en el Allianz Arena a las 17:30 horas.

  • FC Bayern de Múnich, calendario: próximos partidos del FCB

    FechaPartidoCompetición
    Domingo, 19 de abrilFC Bayern vs. VfB StuttgartBundesliga
    Miércoles 22 de abrilBayer Leverkusen vs. FC BayernCopa DFB
    Sábado 25 de abrilFSV Mainz 05 vs. FC BayernBundesliga
    Martes 28 de abrilParis Saint-Germain vs. FC BayernLiga de Campeones
    Sábado 2 de mayoFC Bayern vs. 1. FC HeidenheimBundesliga


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