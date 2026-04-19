FC Bayern de Múnich, noticias y rumores: ¿Se avecina una reñida pugna por el fichaje de Min-Jae Kim?

El entrenador Vincent Kompany relató su versión de la anécdota del pastel de manzana, divulgada por Uli Hoeneß. El presidente del Bayern Múnich explicó en un podcast con el líder bávaro Markus Söder que Kompany y el director deportivo Christoph Freund le visitaron el pasado verano en el lago Tegernsee para convencerle de fichar a Xavi Simons.
Hoeneß respondió: «Vinc, puedes comerte otro trozo de tarta de manzana, ¡pero no conseguirás a Xavi! Queremos que utilices a los jóvenes». Simons fichó por el Tottenham, y en Múnich Lennart Karl logró el salto.
«Christoph, yo, Max (Eberl) y Jan (Dreesen) formamos un grupo muy motivado y activo», declaró Kompany en rueda de prensa. “Siempre intentamos convencer a la gente, pero siempre en un buen ambiente y con mucho respeto. Es un proceso normal, con mucha comunicación. Probamos y, si no funciona, lo aceptamos. En ese momento le dije al señor Hoeneß: a nuestra edad, usted habría presionado igual. Después comimos tarta de manzana y todo quedó bien”.