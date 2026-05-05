Poco antes del decisivo partido de vuelta de semifinales de la Champions League, el FC Bayern presentó el lunes su nueva equipación para la temporada 2026/27. El equipo la estrenará el miércoles contra el París Saint-Germain.

Sorprendió encontrar en la tienda oficial una camiseta a nombre de Kingsley Coman, quien no juega en el club desde hace nueve meses. El error se debió a un fallo técnico en la web de Adidas.

Allí se ofrecía por error la nueva camiseta con el nombre del extremo y su dorsal 11, aunque su etapa en el club del Isar ya había terminado.

El autor del gol de cabeza que dio la Champions al Bayern en 2020 contra el PSG dejó Múnich en agosto de 2025, tras una década, y fichó por el Al-Nassr por unos 30 millones de euros. Ahora, con 29 años, juega en Arabia Saudí junto a Cristiano Ronaldo.