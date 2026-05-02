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Oliver Maywurm

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FC Bayern de Múnich, noticias y rumores: «Me encanta este jugador». Se sugiere al FCB una opción más barata que Anthony Gordon

Bundesliga
Fichajes
M. Rashford
Bayern Múnich

Anthony Gordon figura en lo más alto de la lista de fichajes del Bayern de Múnich, pero Dietmar Hamann aconseja a otro inglés. Noticias y rumores del FCB.

Más noticias y rumores sobre el FC Bayern de Múnich:

  • Pep Guardiola prefirió ver la tercera división inglesa antes que el partidazo entre el PSG y el Bayern.
  • Toni Kroos quedó muy impresionado por un jugador del Bayern ante el PSG
  • El jugador cedido por el Bayern aspira a un traspaso definitivo.
  • Marcus Rashford Barcelona 2025-26Getty

    FC Bayern de Múnich, Noticias - «Me encanta este jugador»: recomiendan al FCB una alternativa mucho más económica que Anthony Gordon.

    Dietmar Hamann, exjugador del Bayern, recomienda fichar a Marcus Rashford (FC Barcelona) en vez de a Anthony Gordon (Newcastle United).

    «Me encanta este jugador y lo considero brillante», afirmó en BetKing, y destacó que su polivalencia en ataque es una gran ventaja.

    “Si fuera el Bayern, lo habría elegido claramente antes que a Anthony Gordon”, añadió Hamann, quien jugó 143 partidos con el club en los 90. El delantero del Newcastle es uno de los candidatos del Bayern para reforzar la banda este verano. Para fichar a Gordon, de 25 años, se tendrían que pagar unos 80 millones de euros.

    Rashford también podría ocupar ambos roles y costaría mucho menos. El jugador de 28 años sigue cedido por el Manchester United al Barça hasta final de temporada y, según rumores, el campeón español podría ficharlo de forma definitiva por solo 30 millones de euros. Sin embargo, no está claro si el Barcelona, con problemas económicos, ejercerá la opción de compra, ni si Rashford tendría futuro en el United, donde tiene contrato hasta 2028.

    En cualquier caso, Rashford ha relanzado su carrera en el Barça: 13 goles y 13 asistencias en 45 partidos, pese a que Hansi Flick cada vez le ha dado menos la titularidad.

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  • Aston Villa v Bayern München - UEFA Youth League 2024/25Getty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, Noticias: El entrenador del equipo sub-19, Peter Gaydarov, deja el FCB

    Como era de esperar, el FC Bayern de Múnich necesitará un nuevo entrenador del equipo sub-19 a partir de la próxima temporada. Según ha anunciado el FCB, Peter Gaydarov dejará el club al final de esta temporada.

    Según el club, Gaydarov asumirá «un nuevo reto en el ámbito profesional». No se han dado más detalles sobre el futuro del técnico de 34 años, quien desde 2021 trabajaba en las categorías inferiores del club alemán más laureado.

    «Peter ha enriquecido nuestro trabajo con las categorías inferiores con gran compromiso y una gran calidad técnica», declaró Jochen Sauer, director de desarrollo de cantera del FCB. «En el FC Bayern no solo formamos a jugadores, sino también a entrenadores; la trayectoria de Peter es un buen ejemplo de ello».

    Llegó al club bávaro hace cinco años procedente del 1. FC Núremberg, donde dirigió al sub-17. Aún no se sabe quién le reemplazará.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, Noticias: ¿Se quedará Manuel Neuer? Christoph Freund confirma «conversaciones positivas».

    El director deportivo del Bayern de Múnich, Christoph Freund, ha insinuado que pronto se alcanzará un acuerdo con el capitán Manuel Neuer para que siga una temporada más en el club más laureado del fútbol alemán. «Hoy es 1 de mayo, la temporada ya no se alarga indefinidamente y por eso hay conversaciones. Son conversaciones positivas, pero aún no hay nada más que anunciar», declaró Freund el viernes.

    «No está todo zanjado y firmado», añadió el austriaco. El Bayern negocia con Neuer y su agente, Thomas Kroth, visto el jueves en las instalaciones. «Ya nos hemos reunido varias veces. Esto no se alargará indefinidamente».

    Se espera que el portero, de 40 años, asuma el próximo curso un rol de mentor de su sucesor designado, Jonas Urbig, y le ceda más partidos, como sucederá el sábado (15:30 h/Sky) ante el 1. FC Heidenheim. «Para nosotros, como club, es una situación fantástica», afirmó Freund.

    «Manu ya tiene una edad avanzada y transmite su experiencia, sigue estando en una forma física estupenda, hace partidos realmente buenos, y Jonas se beneficia enormemente de ello, ha rendido muy, muy bien», añadió. El club reconoce que «no es tan fácil» lograr «esta transición» tras la era de Neuer, «eso es un reto», pero que el portero pueda ayudar en ello es «algo especial».

    Tras la semifinal copera en Leverkusen (2-0), Neuer admitió: «No voy a anunciar nada todavía, pero las cosas pintan bien».

    Neuer justificó su declaración diciendo que sigue sintiéndose muy a gusto en el Bayern. «No son solo los jugadores sobre el terreno de juego, es toda la plantilla y el club. Se nota que se ha creado algo. Es la segunda temporada con Vincent Kompany. Todos nos beneficiamos unos de otros. Por el momento, es muy divertido».

    (SID)

  • FC Bayern de Múnich, calendario: próximos partidos del FCB

    Fecha

    Partido

    Competición

    Sábado 2 de mayo

    FC Bayern - 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

    Miércoles 6 de mayo

    FC Bayern - París Saint-Germain

    Liga de Campeones

    Sábado 9 de mayo

    VfL Wolfsburgo - FC Bayern

    Bundesliga

    Sábado 16 de mayo

    FC Bayern - 1. FC Colonia

    Bundesliga

    Sábado 23 de mayo

    FC Bayern - VfB Stuttgart

    Copa DFB

Bundesliga
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