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Oliver Maywurm

Traducido por

FC Bayern de Múnich, noticias y rumores - «El Real Madrid no debería haberse quejado del penalti»: una jugada polémica pasó casi desapercibida en la victoria del FCB

Liga de Campeones
Bundesliga
Real Madrid vs Bayern Múnich
Bayern Múnich
M. Olise

El Bayern de Múnich ganó el partido de ida en el campo del Real Madrid, aunque, poco antes del final, un penalti podría haber aumentado aún más el marcador. Noticias y rumores sobre el FCB.

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  • FBL-EUR-C3-MIDTJYLLAND-CELTICAFP

    FC Bayern de Múnich, rumor: ¿un jugador del FCB a punto de fichar por un club italiano por varios millones?

    Franculino, cuyo nombre se barajó en el pasado también en el FC Bayern de Múnich, podría fichar este verano por un gran club italiano.

    Según informa la Gazzetta dello Sport, el AS Roma quiere fichar al delantero centro del FC Midtjylland para la Serie A. Al parecer, los Giallorossi pondrían sobre la mesa un total de 55 millones de euros por Franculino y su compañero de equipo Dario Osorio.

    El verano pasado, el Bayern habría intentado fichar a Franculino como suplente y, a largo plazo, como posible sucesor de Harry Kane. Sin embargo, el traspaso del delantero de 21 años a Múnich fracasó supuestamente por el veto del Midtjylland. Esto no ha afectado a las estadísticas de Franculino, que en la temporada actual suma 21 goles en 31 partidos con el club danés.

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  • Michael Olise

    FC Bayern de Múnich, Noticias: ¿Debería haber pitado el árbitro un penalti a favor del FCB ante el Real Madrid en los últimos minutos?

    En torno a la victoria por 2-1 del FC Bayern de Múnich en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, casi pasó desapercibida una jugada muy controvertida que se produjo en los últimos instantes del encuentro.

    En el cuarto minuto del tiempo añadido, el delantero del Bayern Michael Olise cayó al suelo en el área rival tras un empujón del lateral izquierdo del Real Madrid, Álvaro Carreras. Sin embargo, el árbitro Michael Oliver no pitó la jugada, que sin duda merecía un penalti, y el VAR tampoco intervino.

    Olise protestó ante el árbitro inmediatamente después del pitido final, y el exárbitro de élite alemán Lutz Wagner se mostró de acuerdo con el francés. «Es cierto: el Real Madrid no habría tenido motivos para quejarse de un penalti», afirmó Wagner en su papel de experto arbitral en Prime.

    No obstante, también salió en defensa de Oliver por su línea general generosa a lo largo de todo el partido: «En otras jugadas similares, dejó pasar algunas cosas, por lo que me pareció coherente. Así pues, esta jugada encajaba en su línea, aunque, por supuesto, si se analiza de forma aislada, puede ser objeto de controversia».

    Al campeón del mundo Christoph Kramer, por su parte, le molestó que Olise prefiriera aprovechar el contacto para tirarse al suelo, en lugar de hacer todo lo posible por mantenerse en pie y así, quizá, marcar un gol: «En situaciones así siempre me pregunto: el delantero, es decir, Olise en este caso, habría quedado solo para rematar en el área pequeña, así que en realidad es un gol claro. Normalmente haces todo lo posible por mantenerte en pie, pero él se cae». Aunque, dada la importancia del partido, entiende que el árbitro Oliver no señalara el punto de penalti. «Pero yo lo habría pitado», afirmó Kramer.

  • Jamal MusialaGetty Images

    FC Bayern de Múnich, Noticias: Max Eberl habla sobre el difícil regreso de Jamal Musiala

    En su camino hacia la plena forma, el mago del centro del campo del Bayern de Múnich, Jamal Musiala, ha sufrido recientemente un revés. En el partido de la Liga de Campeones contra el Atalanta de Bérgamo, disputado en marzo, empezó a notar molestias en el tobillo, lo que le obligó a hacer una breve pausa.

    «Volvió a tener problemas tras el partido contra el Bérgamo, donde se produjeron adherencias en el tobillo», declaró el lunes Max Eberl, director deportivo del Bayern, antes de partir hacia el emocionante partido de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, refiriéndose a la situación actual de Musiala. «No todo es perfecto y sin problemas, sino que también hay cuestiones quirúrgicas y lesiones».

    Musiala sufrió una fractura de peroné en julio del año pasado durante el Mundial de Clubes y tuvo que estar de baja durante más de medio año. Poco a poco, el FCB fue reincorporando al jugador de 23 años desde mediados de enero, antes de que se produjera el revés en Bérgamo.

    «Hay mucho aspecto físico, pero también intervienen el alma y la psique», dijo Eberl sobre el difícil regreso de Musiala. «No es una lesión que se rehabilite de pasada».

    En la victoria por 3-2 en Friburgo el pasado fin de semana, Musiala ya volvió a disputar unos treinta minutos como suplente. «Se trata de que él se sienta preparado. Esa es la impresión que nos dio el sábado, por lo que estamos contentos de que esté con nosotros en el Bernabéu», comentó Eberl. En el partido de ida contra el Real

    Musiala quiere recuperar su mejor forma en las últimas semanas de la temporada. Por supuesto, uno de sus grandes objetivos es también desempeñar un papel importante en la selección alemana durante el Mundial de este verano.

  • JOSHUA KIMMICH BAYERN MÜNCHENGetty Images

    FC Bayern de Múnich, Noticias - «Mi mujer siempre dice...»: Joshua Kimmich cuenta una divertida anécdota

    El centrocampista del Bayern de Múnich, Joshua Kimmich, suele moderar un poco su conocida ambición cuando juega con sus hijos.

    «Me gusta ganar, claro. Pero mi mujer siempre me dice: “Ya basta. Si no, ya no quieren jugar contigo”», comentó Kimmich riendo en Prime cuando le preguntaron si alguna vez dejaba ganar a sus hijos cuando juegan a las cartas.

    En cuanto a su vida como deportista, destacó que forma parte de ella «aprender a lidiar con la derrota. Por desgracia, he tenido que aprenderlo muy a menudo a lo largo de mi carrera». Sin embargo, también se alegra «cuando los niños quieren ganar. Al fin y al cabo, la ambición es lo que me ha llevado a donde estoy hoy», afirmó el jugador de 31 años.

  • FC Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del FCB

    Fecha

    Hora

    Partido

    Sábado, 11 de abril

    18:30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Miércoles, 15 de abril

    21:00

    FC Bayern - Real Madrid (Liga de Campeones)

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