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Oliver Maywurm

Traducido por

FC Bayern de Múnich, noticias y rumores - «Cuando se enteró...»: un fichaje fallido del FCB revela una anécdota sobre un incidente con Joshua Kimmich

Bundesliga
J. Kimmich
B. Sarr
Bayern Múnich

Bouna Sarr pasó a la historia del Bayern de Múnich como un fichaje fallido, pero en un aspecto fue el número uno. Noticias y rumores sobre el FCB.

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  • FC Bayern München - Training SessionGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, Noticias: Bouna Sarr cuenta una anécdota sobre Joshua Kimmich

    Bouna Sarr, exjugador del Bayern, relató una anécdota de su etapa en el club en la que Joshua Kimmich fue protagonista.

    Se trataba de la prueba «Vameval», que mide la velocidad aeróbica máxima, es decir, la máxima velocidad de carrera que un jugador puede mantener con un uso óptimo de oxígeno. Sarr solía ganar esta prueba en sus clubes anteriores, así que, antes de realizarla con el Bayern, preguntó quién sería su rival más duro.

    «Pregunté: “¿Quién es el mejor?”. Me respondieron: “Joshua Kimmich”», recordó Sarr en L’Equipe. «Cuando se enteró, vino y nos reímos», añadió.

    Sarr, quien jugó en el Bayern de 2020 a 2024, ganó esa prueba, pero fue uno de sus pocos logros en Múnich. Las lesiones le limitaron a solo 33 partidos en cuatro años y acabó considerado un fichaje fallido.

    Tras dejar el club en verano de 2024, pasó un año y medio sin equipo. Desde febrero juega de nuevo en el FC Metz de la Ligue 1, donde comenzó su carrera.

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  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, Noticias: ¿Renovará Manuel Neuer? Max Eberl elude la pregunta con humor

    El director deportivo del Bayern, Max Eberl, esquivó con humor las preguntas sobre el futuro de Manuel Neuer.

    El representante del portero, Thomas Kroth, visitó Múnich esta semana para reunirse con los directivos del club. Tras el 3-3 ante el Heidenheim en la Bundesliga, Eberl respondió con una sonrisa al ser preguntado sobre el encuentro con Kroth: «Le di sus entradas para París (vuelta contra el PSG el miércoles). Estará en el estadio». Al insistirle, Eberl solo añadió con un guiño: «Quería entradas para París, eso lo hemos aclarado. Se sentará arriba, en la tribuna de honor».

    Su contrato vence este verano y aún no hay decisión oficial sobre su renovación, aunque Sky asegura que el portero ya comunicó su deseo de seguir y el club quiere retenerlo.

  • FC Bayern de Múnich, Noticias: El equipo sub-19 del FCB queda eliminado tras sufrir una goleada en Colonia

    El equipo sub-19 del Bayern Múnich cayó 0-4 ante el 1. FC Colonia y quedó eliminado en octavos de final del Campeonato Alemán Juvenil.

    Fynn Schenten abrió el marcador a los 30 minutos y, justo antes del descanso, Jason Ponente-Ramírez aumentó la ventaja. A los 54 minutos Arian Römers sentenció con el tercero y, poco después, David Fürst cerró el 4-0.

    «Por desgracia, el resultado de hoy es merecido. En un partido importante, hemos rendido muy por debajo de nuestro nivel, mientras que el Colonia ha estado más presente, más claro y más contundente en todas las fases», declaró el entrenador del Bayern Sub-19, Peter Gaydarov, tras el partido.

  • Aitana Bonmati Barcelona Women 2025-26Getty Images

    FC Bayern de Múnich, Noticias: Aitana Bonmati, estrella del Barça, está lista para el partido de vuelta contra el equipo femenino del FCB.

    Aitana Bonmatí, tres veces mejor jugadora del mundo, regresa al FC Barcelona justo a tiempo para la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich.

    «Ha sido un reto largo, duro y formador. Ahora estoy de vuelta y tengo muchas ganas de que llegue el partido de la Liga de Campeones en el Camp Nou. Volvería a hacerlo. Lo volveremos a hacer. Hasta mañana», escribió Bonmatí antes del duelo del domingo (16:30 h / ZDF y Disney+) en X. La centrocampista de 28 años sufrió una fractura de peroné en noviembre.

    El técnico Pere Romeu ya confirmó que entrará en la convocatoria. Se lesionó en un entrenamiento con la selección y fue operada. Tras cinco meses de baja, probablemente no sea titular, pero su simple presencia ilusiona a la afición.

    El duelo de ida en el Allianz Arena terminó 1-1. El ganador se unirá al Lyon de Jule Brand en la final de Oslo del 23 de mayo. Sería la primera final europea del Bayern.

    El Barcelona, por su parte, busca su cuarto título tras ganar en 2021, 2023 y 2024.

    (SID)

  • FC Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del FCB

    Fecha

    Partido

    Competición

    Miércoles 6 de mayo

    FC Bayern - París Saint-Germain

    Liga de Campeones

    Sábado 9 de mayo

    VfL Wolfsburgo - FC Bayern

    Bundesliga

    Sábado 16 de mayo

    FC Bayern - 1. FC Colonia

    Bundesliga

    Sábado 23 de mayo

    FC Bayern - VfB Stuttgart

    Copa DFB

Liga de Campeones
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