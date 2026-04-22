El joven centrocampista colombiano Samuel Martínez despierta cada vez más interés en el FC Bayern Múnich.

El diario tz ya informó del interés del club muniqués en el joven de 17 años, y ahora Absolut Bayern asegura que Martínez genera gran entusiasmo en el FCB. En el Bayern comparan su elegante y dinámico estilo de juego con el de la leyenda brasileña Kaká, quien jugó en el AC Milan y el Real Madrid. Se ven similitudes entre su estilo elegante y dinámico y el del exjugador brasileño.

El campeón alemán confía en que el joven se decante por el Bayern, aunque compite con Arsenal, Tottenham, Liverpool y Borussia Dortmund.

El joven juega en el equipo sub-20 del Atlético Nacional. En el Sudamericano Sub-17 con Colombia dio tres asistencias en seis partidos. Procuró el pase del primer gol en la semifinal ante Brasil (3-0) y en la final del domingo frente a Argentina (4-0).

Según la tz, el ojeador del Bayern, Christoph Kresse, ya contactó con su entorno y el director deportivo, Christoph Freund, lo conoce bien. Además, su representante es bávaro y el buen rendimiento de Luis Díaz en el campeón alemán mejora la imagen del FCB en Colombia.

Según la tz, el jugador quiere decidir su futuro en las próximas semanas. Si opta por el Bayern, la normativa de la FIFA le impedirá fichar hasta que cumpla 18 años, en abril de 2027.