Lothar Matthäus, el jugador con más partidos internacionales, afirma que Nicolas Jackson habría seguido en el Bayern si solo dependiera de Vincent Kompany.

«Kompany está convencido de las cualidades de Jackson y le hubiera gustado retenerlo en Múnich», declaró Matthäus el domingo en Sky90, y añadió: «Pero es demasiado caro». Según Matthäus, el técnico comunicó internamente que deseaba quedarse con el delantero, aunque a un precio que el Chelsea quizá no acepte.

El Bayern lo tiene cedido del Chelsea hasta final de temporada; pagó 16,5 millones por la cesión y podría ficharlo por 65 millones, pero el club considera esa cifra excesiva.

El director deportivo, Max Eberl, confirmó en abril en el ZDF-Sportstudio que Jackson volverá al Chelsea tras la cesión. Ya se había informado de que Kompany estaba satisfecho con el senegalés y deseaba retenerlo.

Jackson, utilizado como jugador de rotación, ha marcado diez goles y dado cuatro asistencias en 33 partidos con el Bayern en todas las competiciones. Aunque su contrato con el Chelsea vence en 2033, se desconoce si los Blues le retenerán o venderán este verano.



