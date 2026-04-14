Según Sky, la cláusula de rescisión de Nico Schlotterbeck no afecta al Bayern Múnich.

Sky confirma que el central alemán podría dejar el Dortmund tras el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México por 60 millones de euros, pero la cláusula solo afectaría a unos pocos clubes.

El Bayern no está en esa lista. El campeón récord mostraría un interés cauteloso en el central de 26 años, sobre todo si Min-Jae Kim, seguido por clubes italianos, abandonara el club. En tal caso, el equipo muniqués podría reforzar la defensa, aunque ya cuenta con alternativas como Hiroki Ito y Josip Stanisic.

Entre los equipos a los que sí podría fichar se encuentra el Real Madrid, que busca un central de primer nivel ante posibles salidas este verano.

David Alaba podría marcharse gratis al acabar su contrato este verano, mientras que el futuro de Antonio Rüdiger, con vínculo hasta 2026, aún no está claro.

Schlotterbeck renovó el viernes su contrato con el BVB hasta 2031, pero incluyó una cláusula de rescisión activable tras el Mundial.

El fin de semana, en el partido del Dortmund contra el Bayer 04 Leverkusen, la afición silbó al central, molesta por lo que considera una declaración de lealtad hipócrita.