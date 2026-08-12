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Erling Haaland Manchester City FA CupGetty Images
Angelica Daujotas

Traducido por

Fantasy Premier League 2026/27: consejos, mejores jugadores, novedades y cómo registrarse

Descubre los mejores jugadores, opciones económicas, novedades y consejos expertos para armar una plantilla ganadora antes de la jornada 1.

La nueva temporada de la Premier League está a punto de empezar, así que millones de entrenadores de Fantasy Premier League preparan sus plantillas para otra temporada de FPL.

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Tanto si eres un entrenador experimentado que busca ganar su miniliga como si es tu primera vez, es clave elegir bien tu plantilla antes de la primera jornada.

El juego Fantasy Premier League 2026/27 ya está disponible: tienes 100 millones de libras para formar un equipo de 15 jugadores y competir contra amigos, compañeros y millones de usuarios de todo el mundo.

GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre la FPL 2026/27, incluidos los mejores jugadores, las opciones más económicas, las nuevas funciones y consejos de cara a la primera jornada.


  • Martin Odegaard Arsenal Premier League trophy 2025-26Getty

    ¿Cuándo empieza la Fantasy Premier League 2026/27?

    La temporada 2026/27 de Fantasy Premier League arranca el viernes 21 de agosto de 2026, junto con la Premier League.

    El Arsenal recibe al recién ascendido Coventry City en el partido inaugural, y el plazo para la primera jornada finaliza antes del partido de apertura.

    Esto permite a los mánagers de la FPL evaluar la forma de los jugadores en la pretemporada, seguir lesiones y fichajes, analizar los primeros partidos y decidir en quién invertir.

    Lo importante es no precipitarse en el primer draft, pues los traspasos son ilimitados hasta la primera fecha límite.

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  • ¿Cuáles son las nuevas características de la Fantasy Premier League para la temporada 2026/27?

    La Fantasy Premier League 2026/27 incluye varias novedades que ofrecen más datos a los entrenadores y simplifican la navegación.

    Destaca el nuevo «Predictor de cambios de precio», que sigue los fichajes y avisa de cuáles pueden subir o bajar de valor.

    Las clasificaciones de las miniligas se actualizarán en tiempo real durante los partidos, y los puntos de bonificación previstos se añadirán tras 20 minutos y se ajustarán a lo largo del encuentro.

    Se han mejorado las vistas de plantilla en las páginas «Seleccionar equipo», «Puntos» y «Traspasos», para consultar con facilidad próximos partidos, niveles de propiedad y valoraciones de dificultad.

    Los nuevos entrenadores cuentan con un asistente que guía la creación de su primera plantilla según sus preferencias.

    Los entrenadores veteranos pueden comparar su historial en la FPL con el de otros usuarios de todo el mundo.


  • ¿Cuál es el presupuesto de la Fantasy Premier League para la temporada 2026/27?

    Cada entrenador de la FPL dispone de 100 millones de libras para formar una plantilla de 15 jugadores.

    Debe incluir dos porteros, cinco defensas, cinco centrocampistas y tres delanteros.

    El reto es equilibrar estrellas con jugadores baratos que sumen puntos sin agotar el presupuesto.

    Este año, además, varias estrellas de la Premier League han subido de precio, lo que complica aún más la elección.

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  • Bruno Fernandes Manchester Unitedgetty

    ¿Quiénes son los mejores jugadores de la FPL para la temporada 2026/27?

    No hay una fórmula infalible para triunfar en la FPL, pero empezar por jugadores que combinen buen estado de forma, calendario favorable, minutos de juego y potencial ofensivo es clave.

    Erling Haaland y Bruno Fernandes son las estrellas más obvias, pero también hay jugadores más económicos que pueden aportar el valor necesario para construir una plantilla equilibrada.

    Estos son algunos nombres clave antes de la jornada 1.

    Erling Haaland – 15,5 millones de libras

    El jugador más caro de la historia de la Fantasy Premier League es también uno de los más difíciles de pasar por alto.

    Para la temporada 2026/27 mantiene su precio de 15,5 millones de libras tras otra campaña muy productiva.

    El ariete del Manchester City firmó 27 goles y ocho asistencias el curso pasado, para un total de 239 puntos, máximo de la competición.

    Su precio obliga a recortar en otras posiciones, pero su regularidad lo convierte en una de las mejores opciones para el brazalete en las primeras jornadas.

    Bruno Fernandes - 12,0 millones de libras

    Fernandes quedó segundo en la FPL la temporada pasada con 235 puntos.

    El centrocampista del Manchester United marcó nueve goles y dio 24 asistencias, lo que le convierte en uno de los centrocampistas ofensivos más fiables del juego.

    Su precio de 12 millones de libras es alto, pero los primeros partidos del United lo convierten en una opción atractiva para quien busque un centrocampista de primer nivel.

    Gabriel - 8,0 millones de libras

    El defensa del Arsenal Gabriel es otra opción de primer nivel que merece la pena tener en cuenta.

    Acabó la temporada pasada con más de 200 puntos en la FPL y suma la solidez defensiva del Arsenal con peligro a balón parado.

    Su coste de 8 millones de libras es elevado, así que los entrenadores deben valorar si sus puntos potenciales compensan recortar presupuesto en medio campo y delantera.

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  • ¿Cuáles son las mejores opciones económicas de la FPL para la temporada 2026/27?

    Encontrar jugadores económicos es clave para armar una plantilla exitosa en la FPL.

    Gastar los 100 millones de libras en estrellas de primera categoría es imposible, así que los entrenadores necesitan jugadores más baratos que sumen puntos con regularidad.

    Un jugador a tener en cuenta es Jack Hinshelwood (6,0 millones de libras).

    El centrocampista del Brighton terminó la temporada pasada como titular en los últimos 13 partidos, marcando tres goles y dando tres asistencias.

    Además, lideró al equipo en tiros, tiros dentro del área y ocasiones claras en ese tramo.

    Los recién ascendidos pueden ofrecer opciones aún más baratas, con defensas a solo 4 millones.

    Estos futbolistas pueden ser clave para quienes busquen incluir varios jugadores de élite en su equipo.

  • Yoane Wissa Newcastle 2025-26 goalGetty

    ¿Qué equipos tienen el mejor calendario de la FPL para la temporada 2026/27?

    El calendario de partidos es clave al formar tu primer equipo de la FPL.

    Las puntuaciones de dificultad pueden guiar a los mánagers, pero conviene combinarlas con el estado de forma, las noticias de cada equipo y los minutos previstos.

    El Manchester United destaca en las primeras jornadas, y también el Everton y el Newcastle United.

    Pero un calendario favorable no garantiza que un jugador sea una buena elección.

    Un centrocampista de 6 millones que juegue los 90 minutos en un equipo mediocre puede ser mejor opción que uno de 9 millones con pocos minutos, por lo que conviene combinar el calendario con las estadísticas del jugador.

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  • ¿En qué consisten las fichas de la FPL para la temporada 2026/27?

    Los entrenadores de la Fantasy Premier League volverán a tener a su disposición cuatro tipos de fichas:

    • Comodín
    • Tiro libre
    • Triple capitán
    • Refuerzo de banquillo

    Cada uno se puede usar dos veces: uno en la primera mitad de la temporada y otro en la segunda.

    El primer conjunto debe usarse antes del plazo de la jornada 19.

    Elegir cuándo usarlas puede marcar tu clasificación, sobre todo en jornadas en blanco y dobles.

    No hace falta activarlas solo porque existan; la paciencia puede premiar.

  • Cómo inscribirse en la Fantasy Premier League 2026/27

    ¿Listo para empezar a jugar?

    Registrarse en la Fantasy Premier League es gratis. Crea tu cuenta y empieza a formar tu plantilla para la nueva temporada.

    También puedes crear o unirte a miniligas para competir contra amigos, familiares y compañeros durante toda la temporada.

    La primera fecha límite se acerca, así que es hora de decidir.

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