¡Familias GOAT! Para Cristiano Ronaldo es «más fácil» cumplir su «sueño» que para LeBron James, pues la estrella del Al-Nassr quiere ser compañero de su hijo Junior

El exdelantero de Manchester United, Real Madrid y Juventus quiere llegar a los 1.000 goles oficiales antes de retirarse y ya se acerca a ese récord.

Además, sueña con jugar junto a Junior, que cumplirá 16 años en junio. El joven ha seguido a su padre por Europa y Oriente Medio, formándose en varias canteras.

Se rumorea que Al-Nassr podría ascenderlo al primer equipo tras verle debutar con Portugal en categorías inferiores.

Aunque hay precedentes de padres que juegan con o contra sus hijos, pocos han generado tanto interés como el de Ronaldo. El baloncestista LeBron James ya lo logró con su hijo Bronny en los Lakers, y CR7 se inspira en esa leyenda.