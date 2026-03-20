¡Fallaron todos los penaltis, aunque el portero alemán no detuvo ni un solo balón! Drama para el equipo del exentrenador del BVB en la Europa League

Tullberg declaró posteriormente, con tono decepcionado, a la cadena danesa TV2: «Algunos jugadores no querían lanzar, así que otros asumieron la responsabilidad. Los tiros no fueron buenos, pero así son las cosas. No es culpa suya que hayamos quedado eliminados. Y prefiero quedar eliminado así que con la actuación de los primeros 50 minutos. Allí se notó una clara diferencia de nivel».

A pesar de la amarga eliminación, Tullberg se mostró de buen humor. «Le pregunto a Duncan (el segundo entrenador Rasmussen; nota del editor): “¿Por qué demonios hemos entrenado los penaltis?”. Realmente no parecía que fuéramos a necesitarlos».

El Midtjylland había terminado la fase de grupos de la Europa League en un magnífico tercer puesto de la tabla y, sin embargo, partía como outsider en el partido contra el club de la Premier League, que el invierno y el verano pasados había gastado más de 300 millones de euros en fichajes, con unos ingresos de poco más de 200 millones de euros. Cifras con las que los daneses solo pueden soñar.

En la liga, el Midtjylland —a diferencia del FC Copenhague, que atraviesa una crisis— se encuentra, sin embargo, en la ronda de campeones. No obstante, en la jornada inaugural del fin de semana, el segundo clasificado cayó por 0-1 ante el FC Nordsjælland, por lo que la diferencia con el líder, el Aarhus GF, es de cinco puntos.