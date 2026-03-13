Fabrizio Romano - El Newcastle está dispuesto a ir en serio a por Pio Esposito

«Uno de los jugadores que el Inter considera intocables de cara al verano es, sin duda, Pio Esposito —comenta Fabrizio Romano en sus canales—. En el extranjero se ha hablado mucho del Arsenal, pero los Gunners no han dado ningún paso, más allá de ojear a varios jugadores. Un club que, por lo que tengo entendido, estaría dispuesto a ir en serio en cuanto a la oferta económica sería el Newcastle, que fichará a un delantero este verano: el de Esposito es uno de los nombres que circulan, es un perfil muy apreciado, pero el Inter no tiene intención de abrirse a negociaciones».