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Fabio Capello admite que «no puede dormir por las noches», y el legendario entrenador califica el fracaso de Italia en el Mundial como «una tragedia deportiva y una vergüenza»
Las repercusiones del fracaso
En declaraciones exclusivas al diario español «Marca», Capello se mostró totalmente consternado tras la derrota de Italia ante Bosnia. Este devastador resultado, que culminó con un empate a 1-1 y una derrota por 4-1 en la tanda de penaltis, supone que la Azzurri se quedará fuera de su tercer Mundial consecutivo. El exentrenador, que anteriormente dirigió clubes como el AC Milan, la Juventus y la Roma, que históricamente han dominado la liga nacional, siente profundamente la gravedad de la situación. Cree que el hecho de que una nación de tan inmensa talla futbolística se quede fuera de nuevo es increíblemente difícil de asimilar para los apasionados aficionados de todo el país.
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Un mínimo histórico para el país
El veterano técnico calificó la reciente eliminación como un momento histórico de decadencia, haciendo hincapié en que el prestigio de la camiseta italiana ha quedado gravemente mancillado. El impacto emocional que esto le ha supuesto es evidente, tal y como confesó: «No he podido dormir en toda la noche, todavía no me puedo creer lo que ha pasado».
Cuando se le preguntó por la magnitud de la eliminación, no se contuvo, asegurándose de que sus palabras reflejaran la ira de una nación en duelo. Afirmó: «Estamos hablando de un equipo cuatro veces campeón del mundo; esto es una tragedia deportiva, una vergüenza. Es una de las peores cosas que le han pasado al fútbol italiano en su historia reciente».
Exigir la dimisión de los dirigentes
Más allá de los jugadores y el cuerpo técnico, el entrenador ha dirigido su mirada hacia los dirigentes del fútbol italiano. Ha expresado su profunda frustración por la falta de responsabilidad dentro de la federación, sugiriendo que quienes ostentan el poder se aferran a sus cargos a pesar de las crecientes pruebas de un fracaso sistémico. Al pedir dimisiones inmediatas en la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) para allanar el camino hacia un cambio real, insistió: «Aquí nadie dimite, y eso es lo más preocupante. El primero que debería asumir la responsabilidad es el presidente de la federación, junto con todo el equipo directivo».
Ofreciendo una vía clara para el futuro, explicó: «Debemos sentarnos con expertos, analizar lo que está sucediendo y comenzar una reconstrucción desde la base. El problema no es solo de resultados, es estructural».
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¿Dimite Gattuso?
La decepción de los Azzurri ha generado incertidumbre sobre el futuro del seleccionador, Gennaro Gattuso. El excentrocampista sustituyó a Luciano Spalletti en la recta final de la fase de clasificación y logró salvar la plaza en la repesca cuando las esperanzas de clasificarse parecían desvanecerse. Ha estado al frente del equipo durante ocho partidos: seis victorias y dos derrotas.
El presidente de la FIGC, Gabriele Gravina, ha emitido un comunicado en apoyo del cuerpo técnico, en el que afirma: «Tengo que elogiar a Gattuso. Creo que ha sido un gran entrenador. Le he pedido que siga al frente de estos jugadores». Sin embargo, cada vez son más las voces que piden la dimisión de Gravina.