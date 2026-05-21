Aaronson dejó el Leeds tras el descenso de la Premier League en 2023 y fue cedido al Union Berlin.

El plan no funcionó y el neojerisino volvió a West Yorkshire para buscar el ascenso. Marcó nueve goles y ayudó a los Whites a ganar la Championship con 100 puntos.

Aun así, su presencia no siempre fue bien recibida por la afición, y algunas críticas persisten en la actual campaña de élite. Aaronson trabaja incansablemente para convertir a los escépticos en creyentes.